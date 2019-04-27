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Windows 10 будет отображать уведомления со смартфона

Windows 10 скоро будет отображать уведомления прямо со смартфона. Функция синхронизации стала доступна вместе с новой сборкой операционной системы, проходящей тестирование, для ее работы необходимо устройство с Android 7.0 и старше.
Windows 10 будет отображать уведомления со смартфона

Компания Microsoft продолжает совершенствовать Windows 10 и уже приступила к тестированию отображения уведомлений со смартфона владельца. Для включения данной функции необходимо синхронизировать устройство, а затем настроить ее работу. Изначально уведомления будут появляться возле трея, но это место можно изменить. Также пользователю предложат выбрать приоритет для отдельных приложений, чтобы операционная система отображала только некоторую информацию.

В настоящий момент функция уведомлений доступна в сборке 18885 Windows 10, ей могут воспользоваться только разработчики. Когда синхронизация станет доступна для обычных пользователей – неизвестно, но тестирование не должно занять много времени, уверены эксперты.

Microsoft рассказала, что подобную функцию будут поддерживать не все смартфоны на базе Android. Для этого операционная система должна иметь версию 7.0 и старше. В настоящий момент синхронизация работает с такими смартфонами: OnePlus 6, OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 8 и Note 9. В будущем этот список будет расширен, и в него войдут все устройства, удовлетворяющие требования по версии Android.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:39

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