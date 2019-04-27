Windows 10 будет отображать уведомления со смартфона





Компания Microsoft продолжает совершенствовать Windows 10 и уже приступила к тестированию отображения уведомлений со смартфона владельца. Для включения данной функции необходимо синхронизировать устройство, а затем настроить ее работу. Изначально уведомления будут появляться возле трея, но это место можно изменить. Также пользователю предложат выбрать приоритет для отдельных приложений, чтобы операционная система отображала только некоторую информацию.В настоящий момент функция уведомлений доступна в сборке 18885 Windows 10, ей могут воспользоваться только разработчики. Когда синхронизация станет доступна для обычных пользователей – неизвестно, но тестирование не должно занять много времени, уверены эксперты.Microsoft рассказала, что подобную функцию будут поддерживать не все смартфоны на базе Android. Для этого операционная система должна иметь версию 7.0 и старше. В настоящий момент синхронизация работает с такими смартфонами: OnePlus 6, OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 8 и Note 9. В будущем этот список будет расширен, и в него войдут все устройства, удовлетворяющие требования по версии Android.