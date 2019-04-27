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Ирина Салтыкова рассказала, что Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье

Недавний выпуск шоу Андрея Малахова был посвящен умершей исполнительнице, где друзья и родные вспоминали о жизни звезды. Коллега и подруга Юлии Началовой Ирина Салтыкова в программе «Привет, Андрей!» рассказала, что певицу очень раздражало вмешательство в ее здоровье кого-то со стороны.

Ирина Салтыкова рассказала, что Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье

В студии присутствовал и родитель знаменитости, которому тяжело рассказывать о своей дочери в прошедшем времени. Виктор Васильевич сообщил: медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пациентки. Они ввели артистку в искусственную кому с целью уменьшения болевых ощущений.

По словам отца певицы, Юлия Началова изначально не очень серьезно воспринимала проблемы со здоровьем, некоторое время занимаясь самолечением. Звезда не предвидела трагического исхода.
Ирина Салтыкова рассказала, что Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье

Дана Савельева, являющаяся подругой поп-дивы и ее семьи, объяснила, что оперативное хирургическое вмешательство на ноге и обезболивание привело к затруднению дыхания у артистки, однако знаменитость надеялась на лучшее и отказывалась от ампутации. Ирина Салтыкова в эфире программы отметила: певица очень редко говорила что-либо о своих болезнях, так как ее очень раздражало, когда кто-то вмешивался в ее жизнь и проблемы, давая рекомендации касательно здоровья.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:07

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