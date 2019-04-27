Ирина Салтыкова рассказала, что Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье





В студии присутствовал и родитель знаменитости, которому тяжело рассказывать о своей дочери в прошедшем времени. Виктор Васильевич сообщил: медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пациентки. Они ввели артистку в искусственную кому с целью уменьшения болевых ощущений.По словам отца певицы, Юлия Началова изначально не очень серьезно воспринимала проблемы со здоровьем, некоторое время занимаясь самолечением. Звезда не предвидела трагического исхода.Дана Савельева, являющаяся подругой поп-дивы и ее семьи, объяснила, что оперативное хирургическое вмешательство на ноге и обезболивание привело к затруднению дыхания у артистки, однако знаменитость надеялась на лучшее и отказывалась от ампутации. Ирина Салтыкова в эфире программы отметила: певица очень редко говорила что-либо о своих болезнях, так как ее очень раздражало, когда кто-то вмешивался в ее жизнь и проблемы, давая рекомендации касательно здоровья.