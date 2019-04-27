Mail.ru представит летом голосовой помощник «Маруся»





Помощник внешне будет отличаться принципиально от «Яндекс.Станции», кроме того, в «Марусю» внедрят многие продукты Mail.ru, включая портал. Разработкой голосового помощника компания начала заниматься еще в 2018 году, а весной показала прототип голосового ассистента председателю российского правительства Дмитрию Медведеву.В первом квартале этого года интернет-корпорация заработала более 20 миллиардов рублей. Выручку она получила от продажи рекламы, массовых игр, платежей клиентов и иных источников.