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Mail.ru представит летом голосовой помощник «Маруся»

Группа Mail.ru запустит своего голосового помощника «Маруся» в июле этого года, а уже в октябре появится созданная ею смарт-колонка с ассистентом. Об этом сообщили представители компании.
Mail.ru представит летом голосовой помощник «Маруся»

Помощник внешне будет отличаться принципиально от «Яндекс.Станции», кроме того, в «Марусю» внедрят многие продукты Mail.ru, включая портал. Разработкой голосового помощника компания начала заниматься еще в 2018 году, а весной показала прототип голосового ассистента председателю российского правительства Дмитрию Медведеву.

В первом квартале этого года интернет-корпорация заработала более 20 миллиардов рублей. Выручку она получила от продажи рекламы, массовых игр, платежей клиентов и иных источников.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:21

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