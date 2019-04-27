Влад Кадони пригрозил расправой Илье Яббарову
Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони пригрозил своему подопечному Илье Яббарову расправой в ближайшие дни. Как оказалось, звезду одной из самых мистических телепередач России «Битва экстрасенсов» оскорбило, что участник телестройки облил его с ног до головы водой.
Вчера на страничке Кадони в Instagram появился свежий видеоролик, на котором запечатлен не совсем приятный инцидент, не так давно произошедший в свежем выпуске телешоу «Бородина против Бузовой». Выяснилось, что на самом деле конфликтная ситуация произошла у Яббарова с Дмитрием Дмитренко, однако пострадал в ней именно Влад.
По словам ведущего «Дома-2», он точит зуб на героя нового телепроекта «Спаси свою любовь» и уже ждет того дня, когда сможет отомстить ему. Нужно сказать, что скандальный инцидент на шоу не оставили без внимания многочисленные телезрители.
Многие из поклонников скандальной телестройки встали на защиту Кадони, а кое-кто даже посоветовал Владу воспользоваться своими полномочиями и наконец-таки отправить Яббарова и Ларченко за ворота. По мнению зрителей, Илье и Маргарите лучше покинуть Периметр до возвращения на Поляну Алены Савкиной (Рапунцель-младшей).
Вчера на страничке Кадони в Instagram появился свежий видеоролик, на котором запечатлен не совсем приятный инцидент, не так давно произошедший в свежем выпуске телешоу «Бородина против Бузовой». Выяснилось, что на самом деле конфликтная ситуация произошла у Яббарова с Дмитрием Дмитренко, однако пострадал в ней именно Влад.
По словам ведущего «Дома-2», он точит зуб на героя нового телепроекта «Спаси свою любовь» и уже ждет того дня, когда сможет отомстить ему. Нужно сказать, что скандальный инцидент на шоу не оставили без внимания многочисленные телезрители.
Многие из поклонников скандальной телестройки встали на защиту Кадони, а кое-кто даже посоветовал Владу воспользоваться своими полномочиями и наконец-таки отправить Яббарова и Ларченко за ворота. По мнению зрителей, Илье и Маргарите лучше покинуть Периметр до возвращения на Поляну Алены Савкиной (Рапунцель-младшей).
«Влад, почему ему все дозволено? Ведет себя ужасно! Смотреть прям противно! Воспользуйтесь своей властью и отправьте его в свободное плаванье», «Его срочно нужно за ворота гнать, скоро же Алена возвращается на Поляну», - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:46