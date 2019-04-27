Влад Кадони пригрозил расправой Илье Яббарову

«Влад, почему ему все дозволено? Ведет себя ужасно! Смотреть прям противно! Воспользуйтесь своей властью и отправьте его в свободное плаванье», «Его срочно нужно за ворота гнать, скоро же Алена возвращается на Поляну», - пишут в Сети.





