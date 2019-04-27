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Влад Кадони пригрозил расправой Илье Яббарову

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони пригрозил своему подопечному Илье Яббарову расправой в ближайшие дни. Как оказалось, звезду одной из самых мистических телепередач России «Битва экстрасенсов» оскорбило, что участник телестройки облил его с ног до головы водой.

Влад Кадони пригрозил расправой Илье Яббарову

Вчера на страничке Кадони в Instagram появился свежий видеоролик, на котором запечатлен не совсем приятный инцидент, не так давно произошедший в свежем выпуске телешоу «Бородина против Бузовой». Выяснилось, что на самом деле конфликтная ситуация произошла у Яббарова с Дмитрием Дмитренко, однако пострадал в ней именно Влад.

По словам ведущего «Дома-2», он точит зуб на героя нового телепроекта «Спаси свою любовь» и уже ждет того дня, когда сможет отомстить ему. Нужно сказать, что скандальный инцидент на шоу не оставили без внимания многочисленные телезрители.

Влад Кадони пригрозил расправой Илье Яббарову

Многие из поклонников скандальной телестройки встали на защиту Кадони, а кое-кто даже посоветовал Владу воспользоваться своими полномочиями и наконец-таки отправить Яббарова и Ларченко за ворота. По мнению зрителей, Илье и Маргарите лучше покинуть Периметр до возвращения на Поляну Алены Савкиной (Рапунцель-младшей).

«Влад, почему ему все дозволено? Ведет себя ужасно! Смотреть прям противно! Воспользуйтесь своей властью и отправьте его в свободное плаванье», «Его срочно нужно за ворота гнать, скоро же Алена возвращается на Поляну», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:46

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