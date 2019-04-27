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Гинекологи рассказали об опасных для влагалища предметах

Британские гинекологи рассказали о предметах, которые не следует помещать во влагалище, так как многие из них являются крайне опасными. Популярные ныне тенденции очень настораживают специалистов, передает издание Daily Star.

Гинекологи рассказали об опасных для влагалища предметах

На первом месте в списке стоп-вещей оказалась обычная петрушка. Растение вводят в интимное место с целью ускорить менструацию, однако доказательств такого воздействия нет. Это может привести к серьезным осложнениям, касающимся женской физиологии.

После того, как на рынках появились бомбочки для ванны, некоторые люди поинтересовались, можно ли использовать их как секс-игрушки. По словам эксперта Ванессы Маккей, во время использования таких продуктов «не по назначению» есть риск нарушить баланс полезных бактерий во влагалище. В результате, женщина может столкнуться с раздражением, воспалением и такими инфекциями, как молочница или бактериальный вагиноз.

Странным и опасным специалистам кажется и увлечение помещать во влагалище капсулы с блестками. Гинекологи обращают внимание: применение тампонов, смоченных водкой, влечет за собой серьезные воспалительные процессы.

Вагинальное спринцевание вызывает риск появления вируса папилломы человека, а это способствует развитию рака. В рейтинге есть чеснок, способствующий, по народным методам лечения, избавлению от такого грибкового заболевания, как молочница. На самом деле «эффект» от подобного применения продукта не имеет никаких научных и медицинских доказательств.
Гинекологи рассказали об опасных для влагалища предметах

Женщины часто используют детокс-шарики на основе различных трав. Влагалище способно очищаться самостоятельно и вышеописанные средства использовать нет необходимости, - подытожили специалисты.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:54

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