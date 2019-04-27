Марина Африкантова призналась, что расстроится, если узнает о своей беременности
Возлюбленная «Человека года 2018» Романа Капаклы призналась, что расстроится, если узнает о своей беременности. По словам Марины Африкантовой, она хочет, чтобы ее дети жили в достатке.
На днях в Интернете появилась серия видеороликов, которые за считанные минуты распространились по всем социальным сетям. Дело в том, что на записях Марина признается, что опечалится, если узнает о том, что беременна от своего избранника.
Нужно сказать, что слова Марины удивили не только многочисленных поклонников парочки, но и ведущего «Дома-2». Кадони поинтересовался у блондинки, предохраняются ли они во время «волшебства», на что последовал отрицательный ответ, который еще больше поверг в шок Влада.
К слову, и на этот вопрос поспешила дать ответ Марина. По словам невесты Романа, если так случится, что они узнают о ее беременности, их пара, конечно же, расстроится, но будет успокаивать себя тем, что этого малыша им послал Всевышний.
Как бы то ни было, но Кадони не смог просто опустить этот момент, после чего напрямую обратился к Капаклы и поинтересовался у 21-летнего участника «Дома-2», почему тот не использует во время интимных отношений с Африкантовой контрацептивы.
Отметим, что вопрос случайной беременности Марины Африкантовой по-прежнему обсуждают в Периметре.
На днях в Интернете появилась серия видеороликов, которые за считанные минуты распространились по всем социальным сетям. Дело в том, что на записях Марина признается, что опечалится, если узнает о том, что беременна от своего избранника.
«Я расстроюсь! Потому что я хочу, чтобы мой ребенок жил в достатке, хочу, чтобы у него все было!» - заявила Африкантова Владу Кадони.
Нужно сказать, что слова Марины удивили не только многочисленных поклонников парочки, но и ведущего «Дома-2». Кадони поинтересовался у блондинки, предохраняются ли они во время «волшебства», на что последовал отрицательный ответ, который еще больше поверг в шок Влада.
«Мариночка, а вы не думали о том, что пуля-то шальная может попасть в цель?» - спросил Кадони у Африкантовой и Капаклы.
К слову, и на этот вопрос поспешила дать ответ Марина. По словам невесты Романа, если так случится, что они узнают о ее беременности, их пара, конечно же, расстроится, но будет успокаивать себя тем, что этого малыша им послал Всевышний.
Как бы то ни было, но Кадони не смог просто опустить этот момент, после чего напрямую обратился к Капаклы и поинтересовался у 21-летнего участника «Дома-2», почему тот не использует во время интимных отношений с Африкантовой контрацептивы.
«А почему я должен предохраняться со своей любимой девушкой?!» - задал Роман Капаклы вопрос ведущему проекта.
Отметим, что вопрос случайной беременности Марины Африкантовой по-прежнему обсуждают в Периметре.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:29