Марина Африкантова призналась, что расстроится, если узнает о своей беременности

«Я расстроюсь! Потому что я хочу, чтобы мой ребенок жил в достатке, хочу, чтобы у него все было!» - заявила Африкантова Владу Кадони.

«Мариночка, а вы не думали о том, что пуля-то шальная может попасть в цель?» - спросил Кадони у Африкантовой и Капаклы.

«А почему я должен предохраняться со своей любимой девушкой?!» - задал Роман Капаклы вопрос ведущему проекта.



