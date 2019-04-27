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Недавно родившая Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Модель Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном купальнике на своей странице в сети Instagram. После рождения ребенка знаменитость до сих пор находится в США.
Недавно родившая Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Первенец Виктории Лопыревой родился в Майами, куда телеведущая переехала вместе с супругом. В недавнем интервью артистка сообщала, что планирует задержаться в США. Ребенок звезды получает квалифицированный уход благодаря няне и матери Лопыревой. На своей странице в сети Instagram она часто делится снимками из жизни, а накануне модель похвасталась своей стройной фигурой в желтом купальнике.

Поклонники заметили, что телеведущая восстановилась после родов и полностью пришла в форму. В комментариях Виктории Лопыревой было адресовано множество комплиментов. Снимок российской звезды за несколько часов собрал более 30 тысяч отметок “мне нравится” от восторженных подписчиков.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:06

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