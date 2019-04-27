Недавно родившая Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Первенец Виктории Лопыревой родился в Майами, куда телеведущая переехала вместе с супругом. В недавнем интервью артистка сообщала, что планирует задержаться в США. Ребенок звезды получает квалифицированный уход благодаря няне и матери Лопыревой. На своей странице в сети Instagram она часто делится снимками из жизни, а накануне модель похвасталась своей стройной фигурой в желтом купальнике.Поклонники заметили, что телеведущая восстановилась после родов и полностью пришла в форму. В комментариях Виктории Лопыревой было адресовано множество комплиментов. Снимок российской звезды за несколько часов собрал более 30 тысяч отметок “мне нравится” от восторженных подписчиков.