Недавно родившая Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном купальнике
Модель Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном купальнике на своей странице в сети Instagram. После рождения ребенка знаменитость до сих пор находится в США.
Первенец Виктории Лопыревой родился в Майами, куда телеведущая переехала вместе с супругом. В недавнем интервью артистка сообщала, что планирует задержаться в США. Ребенок звезды получает квалифицированный уход благодаря няне и матери Лопыревой. На своей странице в сети Instagram она часто делится снимками из жизни, а накануне модель похвасталась своей стройной фигурой в желтом купальнике.
Поклонники заметили, что телеведущая восстановилась после родов и полностью пришла в форму. В комментариях Виктории Лопыревой было адресовано множество комплиментов. Снимок российской звезды за несколько часов собрал более 30 тысяч отметок “мне нравится” от восторженных подписчиков.
Первенец Виктории Лопыревой родился в Майами, куда телеведущая переехала вместе с супругом. В недавнем интервью артистка сообщала, что планирует задержаться в США. Ребенок звезды получает квалифицированный уход благодаря няне и матери Лопыревой. На своей странице в сети Instagram она часто делится снимками из жизни, а накануне модель похвасталась своей стройной фигурой в желтом купальнике.
Поклонники заметили, что телеведущая восстановилась после родов и полностью пришла в форму. В комментариях Виктории Лопыревой было адресовано множество комплиментов. Снимок российской звезды за несколько часов собрал более 30 тысяч отметок “мне нравится” от восторженных подписчиков.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:06