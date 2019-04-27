АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон рассказала о самом худшем дне в своей жизни

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Абрамсон рассказала преданным поклонникам о самом худшем дне в своей жизни. По мнению фолловеров, переезд в Монако не пошел длинноволосой красавице на пользу.

Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон рассказала о самом худшем дне в своей жизни

До недавних событий, которые начали происходить в жизни экс-возлюбленной Валерия Блюменкранца, многие телезрительницы лишь завидовали молодой матери, ведь она не только не опустила руки после развода с мужем, но и довольно быстро привела себя в форму, а также начала куда успешней вести бизнес и уже несколько месяцев живет в Монако.

К слову, переехать в город на побережье Средиземного моря Тата решилась только потому, что повстречала нового мужчину, который тут же решил съехаться с блондинкой. Впрочем, сейчас в социальных сетях ходят слухи, что Абрамсон уже не так счастлива, как раньше, и виноват в этом как раз ее новый воздыхатель.

Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон рассказала о самом худшем дне в своей жизни

Дело в том, что у нового мужчины Таты есть жена и ребенок, о которых звезда «Дома-2» до недавнего времени не знала. Более того, оказывается, что отношения с длинноволосой красавицей ее избранник воспринимал не так серьезно, как Абрамсон.

Считанные часы назад в Сети появилась видеозапись, на которой Тата сообщает о своем самом худшем дне. На ролике экс-участница телестройки рассказывает, что у нее наступил не самый простой период в жизни, однако именно захлопнувшаяся дверь в квартиру стала последней каплей, после которой Абрамсон не сдержалась и начала плакать.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Windows 10 будет отображать уведомления
«А нужен ли комментарий?»: Максим
Mail.ru представит летом голосовой
Роберт Де Ниро вновь сделал язвительное
В Иерусалиме произошло схождение
Гинекологи рассказали об опасных для
Влад Кадони пригрозил расправой Илье
Климатологи и уфологи назвали причины
Марина Африкантова призналась, что
В Петергофе злоумышленники ограбили
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Ученые: Интенсивные упражнения снижают
Недавно родившая Виктория Лопырева
«Не путайте мужчин с крепостными»:
Эксперты рассказали о сигналах скорой
Юлия Михалкова рассказала о своих
Астрофизики имитируют звуки звезд,
Ученые заявили о пользе соцсетей в
Филипп Киркоров рассказал о своем
Ученые: Секрет долголетия тамплиеров
Кейт Миддлтон с супругом нанесли
Неизвестный оставил угрожающее послание
Анна Исаева рассказала о возвращении
Пояс от Philips помогает бороться с
Ученые назвали фактор, увеличивающий
Звезды поделились своим мнением о Стасе
Эксперты назвали самые надежные
Любовь Успенская заявила о желании
Писатель Дебби Франк нашла много общего
Складной iPhone с выдвижной камерой
Просмотреть все новости