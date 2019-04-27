Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон рассказала о самом худшем дне в своей жизни
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Абрамсон рассказала преданным поклонникам о самом худшем дне в своей жизни. По мнению фолловеров, переезд в Монако не пошел длинноволосой красавице на пользу.
До недавних событий, которые начали происходить в жизни экс-возлюбленной Валерия Блюменкранца, многие телезрительницы лишь завидовали молодой матери, ведь она не только не опустила руки после развода с мужем, но и довольно быстро привела себя в форму, а также начала куда успешней вести бизнес и уже несколько месяцев живет в Монако.
К слову, переехать в город на побережье Средиземного моря Тата решилась только потому, что повстречала нового мужчину, который тут же решил съехаться с блондинкой. Впрочем, сейчас в социальных сетях ходят слухи, что Абрамсон уже не так счастлива, как раньше, и виноват в этом как раз ее новый воздыхатель.
Дело в том, что у нового мужчины Таты есть жена и ребенок, о которых звезда «Дома-2» до недавнего времени не знала. Более того, оказывается, что отношения с длинноволосой красавицей ее избранник воспринимал не так серьезно, как Абрамсон.
Считанные часы назад в Сети появилась видеозапись, на которой Тата сообщает о своем самом худшем дне. На ролике экс-участница телестройки рассказывает, что у нее наступил не самый простой период в жизни, однако именно захлопнувшаяся дверь в квартиру стала последней каплей, после которой Абрамсон не сдержалась и начала плакать.
До недавних событий, которые начали происходить в жизни экс-возлюбленной Валерия Блюменкранца, многие телезрительницы лишь завидовали молодой матери, ведь она не только не опустила руки после развода с мужем, но и довольно быстро привела себя в форму, а также начала куда успешней вести бизнес и уже несколько месяцев живет в Монако.
К слову, переехать в город на побережье Средиземного моря Тата решилась только потому, что повстречала нового мужчину, который тут же решил съехаться с блондинкой. Впрочем, сейчас в социальных сетях ходят слухи, что Абрамсон уже не так счастлива, как раньше, и виноват в этом как раз ее новый воздыхатель.
Дело в том, что у нового мужчины Таты есть жена и ребенок, о которых звезда «Дома-2» до недавнего времени не знала. Более того, оказывается, что отношения с длинноволосой красавицей ее избранник воспринимал не так серьезно, как Абрамсон.
Считанные часы назад в Сети появилась видеозапись, на которой Тата сообщает о своем самом худшем дне. На ролике экс-участница телестройки рассказывает, что у нее наступил не самый простой период в жизни, однако именно захлопнувшаяся дверь в квартиру стала последней каплей, после которой Абрамсон не сдержалась и начала плакать.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:17