Эксперты: Задние сидения авто оказались опаснее передних





Представители Страхового института дорожной безопасности провели изучение большого числа аварий и установили, что ездить на задних сидениях куда опаснее, чем на передних. Такие выводы нарушают существующий среди водителей и пассажиров стереотип, согласно которому все должно быть ровно наоборот, но специалисты не сомневаются в своих выводах.Эксперты выделили два фактора приводящих к тому, что поездка на заднем сидении оказалась более опасной, чем на переднем. Первая причина – это то, что для второго ряда обычно используются ремни безопасности без преднатяжителя, что делает их менее эффективными и более опасными для самого человека при попадании автомобиля в аварию.Второй фактор, выделенный экспертами Страхового института дорожной безопасности США, – неравномерное развитие систем безопасности для передних и задних сидений. В последние годы автопроизводители делали сильный акцент на первых и совсем забыли о вторых. Это привело к тому, что пассажиры, сидящие в первом ряду, не смотря на все объективные факторы, оказались более защищены. Эксперты отмечают, что это заставит их изменить методику расчета безопасности авто, ведь раньше они не учитывали данные факторы.