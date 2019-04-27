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Эксперты: Задние сидения авто оказались опаснее передних

Американские эксперты провели изучение разных аварий и установили, что задние сидения автомобилей оказались куда опаснее передних, хотя принято считать иначе. Все дело в неравномерном развитии систем безопасности в новых машинах.
Эксперты: Задние сидения авто оказались опаснее передних

Представители Страхового института дорожной безопасности провели изучение большого числа аварий и установили, что ездить на задних сидениях куда опаснее, чем на передних. Такие выводы нарушают существующий среди водителей и пассажиров стереотип, согласно которому все должно быть ровно наоборот, но специалисты не сомневаются в своих выводах.

Эксперты выделили два фактора приводящих к тому, что поездка на заднем сидении оказалась более опасной, чем на переднем. Первая причина – это то, что для второго ряда обычно используются ремни безопасности без преднатяжителя, что делает их менее эффективными и более опасными для самого человека при попадании автомобиля в аварию.
Эксперты: Задние сидения авто оказались опаснее передних

Второй фактор, выделенный экспертами Страхового института дорожной безопасности США, – неравномерное развитие систем безопасности для передних и задних сидений. В последние годы автопроизводители делали сильный акцент на первых и совсем забыли о вторых. Это привело к тому, что пассажиры, сидящие в первом ряду, не смотря на все объективные факторы, оказались более защищены. Эксперты отмечают, что это заставит их изменить методику расчета безопасности авто, ведь раньше они не учитывали данные факторы.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:00

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