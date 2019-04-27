Эксперты: Задние сидения авто оказались опаснее передних
Американские эксперты провели изучение разных аварий и установили, что задние сидения автомобилей оказались куда опаснее передних, хотя принято считать иначе. Все дело в неравномерном развитии систем безопасности в новых машинах.
Представители Страхового института дорожной безопасности провели изучение большого числа аварий и установили, что ездить на задних сидениях куда опаснее, чем на передних. Такие выводы нарушают существующий среди водителей и пассажиров стереотип, согласно которому все должно быть ровно наоборот, но специалисты не сомневаются в своих выводах.
Эксперты выделили два фактора приводящих к тому, что поездка на заднем сидении оказалась более опасной, чем на переднем. Первая причина – это то, что для второго ряда обычно используются ремни безопасности без преднатяжителя, что делает их менее эффективными и более опасными для самого человека при попадании автомобиля в аварию.
Второй фактор, выделенный экспертами Страхового института дорожной безопасности США, – неравномерное развитие систем безопасности для передних и задних сидений. В последние годы автопроизводители делали сильный акцент на первых и совсем забыли о вторых. Это привело к тому, что пассажиры, сидящие в первом ряду, не смотря на все объективные факторы, оказались более защищены. Эксперты отмечают, что это заставит их изменить методику расчета безопасности авто, ведь раньше они не учитывали данные факторы.
Представители Страхового института дорожной безопасности провели изучение большого числа аварий и установили, что ездить на задних сидениях куда опаснее, чем на передних. Такие выводы нарушают существующий среди водителей и пассажиров стереотип, согласно которому все должно быть ровно наоборот, но специалисты не сомневаются в своих выводах.
Эксперты выделили два фактора приводящих к тому, что поездка на заднем сидении оказалась более опасной, чем на переднем. Первая причина – это то, что для второго ряда обычно используются ремни безопасности без преднатяжителя, что делает их менее эффективными и более опасными для самого человека при попадании автомобиля в аварию.
Второй фактор, выделенный экспертами Страхового института дорожной безопасности США, – неравномерное развитие систем безопасности для передних и задних сидений. В последние годы автопроизводители делали сильный акцент на первых и совсем забыли о вторых. Это привело к тому, что пассажиры, сидящие в первом ряду, не смотря на все объективные факторы, оказались более защищены. Эксперты отмечают, что это заставит их изменить методику расчета безопасности авто, ведь раньше они не учитывали данные факторы.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:00