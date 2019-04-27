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«Не путайте мужчин с крепостными»: Варум рассказала об изменах Агутина

Анжелика Варум и Леонид Агутин состоят в браке уже 19 лет, и за этот период они пережили немало разных ситуаций. Певица впервые открыто рассказала о своем отношении к изменам мужа, отметив, что мужчины не являются крепостными.
«Не путайте мужчин с крепостными»: Варум рассказала об изменах Агутина

В последние годы отношения Анжелики Варум и Леонида Агутина часто становились достоянием общественности. Пару лет назад на «Новой волне» музыканта застукали в объятиях другой женщины, но тогда артистка решила не комментировать ситуацию. Чуть позже появились слухи о том, что у Агутина начались отношения с участницей проекта «Голос» 25-летней Элиной Чага, но и тут певица приняла решение промолчать.

Совсем недавно Анжелика Варум опубликовала обновление в Instagram, где рассказала о своем отношении к изменам Леонида Агутина. Она заявила, что мужчин не стоит путать с крепостными, им это очень не нравится. Второй тезис супруги артиста звучал так: «Любимая для мужчины не та, с кем произошёл импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он на протяжении всей жизни посвящает стихи». Анжелика Варум отмечает, что семейная жизнь, особенно после серебряной свадьбы, – сложная вещь, поэтому многие люди не понимают чужих отношений.

Супруга Леонида Агутина уверена, что брак – дело добровольное, никто никого не принуждает, и каждый сам делает выбор. Варум констатирует: женщина должна следить за своим сердцем, а мужчина – за своим.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:04

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