В Китае фото должников показали прямо перед «Мстителями: Финал»





Об этом рассказали китайские фанаты фильмов Marvel, пришедшие посмотреть финальную часть серии «Мстители: Финал». Зрители кинотеатров уже привыкли к тому, что перед показом фильма им демонстрируют несколько трейлеров других картин, но в этот раз все случилось иначе. В Китае людям показали фотографии и короткое видео, посвященное должникам и нарушителям общественного порядка. Таким образом местные власти стимулируют подобных людей погашать свои обязательства и быть примерными гражданами.Необычная практика борьбы с должниками в Китае является эффективной. Многие люди, узнавшие, что попали в данный список, принимали решения погасить свои обязательства. У каждого из них своя мотивация: одни не хотят становиться общенациональными «героями», другие бояться потерять бизнес-партнеров, а третьи просто желают избежать общественного внимания.Перед фильмами показывают не только должников, но и нарушителей общественного порядка: кто не соблюдал правила очереди при походе к врачу, превышал скорость и совершал другие правонарушения. Местные власти уверены, что подобная пиар-акция перед «Мстители: Финал» будет иметь больший эффект, чем предыдущие.