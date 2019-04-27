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В Китае фото должников показали прямо перед «Мстителями: Финал»

В Китае фотографии должников и нарушителей общественного порядка показывают прямо перед сеансом блокбастера «Мстители: Финал». В этот раз правоохранители сняли небольшой 30-секундный трейлер, посвященный данной проблеме.
В Китае фото должников показали прямо перед «Мстителями: Финал»

Об этом рассказали китайские фанаты фильмов Marvel, пришедшие посмотреть финальную часть серии «Мстители: Финал». Зрители кинотеатров уже привыкли к тому, что перед показом фильма им демонстрируют несколько трейлеров других картин, но в этот раз все случилось иначе. В Китае людям показали фотографии и короткое видео, посвященное должникам и нарушителям общественного порядка. Таким образом местные власти стимулируют подобных людей погашать свои обязательства и быть примерными гражданами.

Необычная практика борьбы с должниками в Китае является эффективной. Многие люди, узнавшие, что попали в данный список, принимали решения погасить свои обязательства. У каждого из них своя мотивация: одни не хотят становиться общенациональными «героями», другие бояться потерять бизнес-партнеров, а третьи просто желают избежать общественного внимания.

Перед фильмами показывают не только должников, но и нарушителей общественного порядка: кто не соблюдал правила очереди при походе к врачу, превышал скорость и совершал другие правонарушения. Местные власти уверены, что подобная пиар-акция перед «Мстители: Финал» будет иметь больший эффект, чем предыдущие.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

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