Эксперты рассказали о сигналах скорой поломки двигателя авто





Первое, что должен делать каждый водитель – это следить за корректной работой приборной панели и всех датчиков на ней. Если один из них вышел из строя либо функционирует некорректно – необходимо сразу отправляться на СТО. Одним из признаков скорой поломки двигателя может являться сигнал «Check engine», его никогда нельзя игнорировать. Эксперты советуют не оставлять без внимания заметное увеличение расхода масла, особенно в том случае, если водитель его регулярно доливает.Сигналом скорой поломки двигателя может выступать сильное выделение дыма из выхлопной трубы даже в том случае, если автомобиль прогревался перед поездкой. Очень важно обращать внимание и на цвет выхлопов – они не должны быть черными или сизыми. Нельзя игнорировать ситуацию, когда запуск мотора перестает быть легким и быстрым, если водителю приходится долго крутить стартер – это сигнал системных проблем автомобиля.Необходимо постоянно прислушиваться к звуку работы двигателя и любые изменения должны настораживать владельца. Еще один сигнал возможных проблем – это обилие картерных газов. Эксперты советуют не забывать следить за расходом бензина, его резкое увеличение может говорить о проблемах мотора.