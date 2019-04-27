Ученые: Интенсивные упражнения снижают стресс у бизнесменов





Эксперты организовали анализ образа жизни порядка 500 бизнесменов из нескольких штатов США. Выяснилось, что многие предприниматели предпочитают заменить игру в гольф упражнениями высокой интенсивности, например, Cross Fit и силовыми тренировками. На базе стандартов Центра по контролю и профилактике заболеваний эксперты определили наиболее сложные упражнения. Ими стали силовые тренировки, соревнования, аэробика, бег, также в перечень входят езда на велосипеде, ходьба и йога.В результате опроса выяснилось, что участники, предпочитающие наиболее интенсивные упражнения, имеют самый низкий уровень стресса. Готовность к работе приносит спортивным предпринимателям удовлетворенность своим делом.