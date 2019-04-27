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Ученые: Интенсивные упражнения снижают стресс у бизнесменов

Американские ученые доказали, что регулярные тренировки способны снижать уровень стресса у бизнесменов. Также интенсивные нагрузки помогают повысить удовлетворенность своей работой.
Ученые: Интенсивные упражнения снижают стресс у бизнесменов

Эксперты организовали анализ образа жизни порядка 500 бизнесменов из нескольких штатов США. Выяснилось, что многие предприниматели предпочитают заменить игру в гольф упражнениями высокой интенсивности, например, Cross Fit и силовыми тренировками. На базе стандартов Центра по контролю и профилактике заболеваний эксперты определили наиболее сложные упражнения. Ими стали силовые тренировки, соревнования, аэробика, бег, также в перечень входят езда на велосипеде, ходьба и йога.

В результате опроса выяснилось, что участники, предпочитающие наиболее интенсивные упражнения, имеют самый низкий уровень стресса. Готовность к работе приносит спортивным предпринимателям удовлетворенность своим делом.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:11

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