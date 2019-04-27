Ученые: Секрет долголетия тамплиеров обусловлен их питанием





Представители действующей в Риме “Поликлинико Джемелли” уверены, что жизнь тамплиеров в период существования ордена имела ряд особенностей. Исторические материалы говорят в пользу того, что во времена Средневековья люди редко доживали до 40 лет. В то же время являвшийся магистром тамплиеров Жак де Моле успешно дожил до 71 года, а скончался вследствие сожжения на костре.Ученые уверены, что рыцари были приверженцами чистоты и качественных продуктов. В частности, тамплиеры неизменно мыли руки перед началом трапезы, самостоятельно разводили рыбу, часто ели овощи, а дичь в их рационе отсутствовала. Члены ордена могли позволить себе пальмовое вино с алоэ или водой.