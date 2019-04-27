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Ученые: Секрет долголетия тамплиеров обусловлен их питанием

Ученые проанализировали исторические документы XI-XIV веков, выяснив, что тамплиеры доживали до 70 лет. Чрезвычайное долголетие для тех времен объясняют особенным рационом.
Ученые: Секрет долголетия тамплиеров обусловлен их питанием

Представители действующей в Риме “Поликлинико Джемелли” уверены, что жизнь тамплиеров в период существования ордена имела ряд особенностей. Исторические материалы говорят в пользу того, что во времена Средневековья люди редко доживали до 40 лет. В то же время являвшийся магистром тамплиеров Жак де Моле успешно дожил до 71 года, а скончался вследствие сожжения на костре.

Ученые уверены, что рыцари были приверженцами чистоты и качественных продуктов. В частности, тамплиеры неизменно мыли руки перед началом трапезы, самостоятельно разводили рыбу, часто ели овощи, а дичь в их рационе отсутствовала. Члены ордена могли позволить себе пальмовое вино с алоэ или водой.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:21

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