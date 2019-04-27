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Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак

Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак. Балерина посоветовала экс-кандидату на пост главы РФ «опомниться».

Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак

Сейчас в социальных сетях продолжают активно обсуждать последнюю серию YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», главной героиней которого стала одна из самых завидных невест России Ольга Бузова. Нужно сказать, что за новоявленную артистку сейчас заступаются не только ее преданные поклонники, но и некоторые коллеги.

Одной из первых за Бузову заступилась певица Слава, которая поспешила указать Собчак на то, что в маленьких городах РФ живут такие же люди, как и они. Считанные часы назад за Ольгу вступилась бывшая лучшая подруга Ксении Анастасия Волочкова. Отметим, что это ничуть не удивило фолловеров, ведь не так давно эпатажная тележурналистка воспользовалась и ее доверчивым характером.

Танцовщица опубликовала у себя на страничке в Instagram серию видеороликов, на которых обратилась к бывшей телеведущей реалити-шоу «Дом-2».

Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак

«Когда я узнала о том, что она осуждает артистов, которые приезжают в небольшие города с концертами со своими и считает, что это низко... Это не низко! Это как раз достойно артиста!» - подметила Волочкова.

Также в своем свежем видео Анастасия поспешила объяснить подписчикам, чего на самом деле не хватает «блондинке в шоколаде». По мнению балерины, Ксении не хватает совести.

«Ксения, опомнись!» - обратилась танцовщица к телезнаменитости.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:31

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