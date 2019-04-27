Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак

«Когда я узнала о том, что она осуждает артистов, которые приезжают в небольшие города с концертами со своими и считает, что это низко... Это не низко! Это как раз достойно артиста!» - подметила Волочкова.

«Ксения, опомнись!» - обратилась танцовщица к телезнаменитости.



