В Иерусалиме христиане со всего мира ожидают схождения Благодатного огня





По христианской традиции, схождение благодатного огня наблюдается в храме Воскресения Христова, находящемся в Иерусалиме. Здесь собрались приезжие из многих стран мира, в том числе и из России. По случаю празднования Пасхи представители фонда привезут Благодатный огонь в столицу РФ. Богослужение в Москве состоится в храме Христа Спасителя.Согласно предварительным данным, святыня прибудет в Россию после 22:00, а по окончанию богослужения Благодатный огонь развезут по другим храмам. Его также смогут получить все желающие в столичном офисе фонда Андрея Первозванного для чего нужно взять с собой лампаду. На прошлой неделе христиане отпраздновали Вербное воскресенье, а Пасху они будут встречать 28 апреля.