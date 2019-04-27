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В Иерусалиме христиане со всего мира ожидают схождения Благодатного огня

В Иерусалиме собрались христианские паломники со всего мира, чтобы увидеть схождение Благодатного огня. Делегация фонда Андрея Первозванного намеревается доставить огонь в Москву.
В Иерусалиме христиане со всего мира ожидают схождения Благодатного огня

По христианской традиции, схождение благодатного огня наблюдается в храме Воскресения Христова, находящемся в Иерусалиме. Здесь собрались приезжие из многих стран мира, в том числе и из России. По случаю празднования Пасхи представители фонда привезут Благодатный огонь в столицу РФ. Богослужение в Москве состоится в храме Христа Спасителя.

Согласно предварительным данным, святыня прибудет в Россию после 22:00, а по окончанию богослужения Благодатный огонь развезут по другим храмам. Его также смогут получить все желающие в столичном офисе фонда Андрея Первозванного для чего нужно взять с собой лампаду. На прошлой неделе христиане отпраздновали Вербное воскресенье, а Пасху они будут встречать 28 апреля.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:22

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