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Складной iPhone с выдвижной камерой показали на рендере

Потенциальный складной iPhone с выдвижной камерой показали на рендере, созданном независимыми дизайнерами. Они назвали устройство Apple iFlex, и оно очень напоминает недавний Samsung Galaxy Fold, хоть и имеет свои отличительные черты.
Складной iPhone с выдвижной камерой показали на рендере

Рендер складного iPhone был опубликован на YouTube-канале Concept Creator. Независимые дизайнеры пофантазировали и нарисовали свой Apple iFlex. Потенциальный смартфон, как и недавний Samsung Galaxy Fold, складывается во внутрь и имеет два экрана, превращающихся в один. Несмотря на это, у «яблочного» устройства существует множество собственных отличительных качеств.

Самое главное из них – это выдвижная фронтальная камера. Она выезжает из правой боковой части устройства, а не сверху, как во всех недавних смартфонах, имеющих подобное решение. Еще одна отличительная черта потенциального складного iPhone – это большой внешний экран, занимающий практически всю тыльную поверхность левой стороны гаджета. Динамики на Apple iFlex находятся по бокам в количестве нескольких штук, а сами по себе имеют круглую форму. И последняя особенность – это четверная основная камера.

Следует отметить, что данный рендер – это лишь фантазии независимых дизайнеров, самостоятельно придумавших свой «складной iPhone мечты». При этом не стоит забывать, что компания Apple активно работает в данном направлении. Недавно в Сеть попала информация о патентах на складные устройства, полученных «яблочными» производителями.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:00

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