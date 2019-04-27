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«Бузовой и не снились такие гонорары»: В Сети назвали сумму, какую Лобода получает за один съемочный день

В социальных сетях появилась информация, сколько на самом деле зарабатывает коллега Ольги Бузовой Светлана Лобода за один съемочный день. По словам фолловеров, восходящей исполнительнице еще много придется работать, чтобы добиться подобных результатов.

«Бузовой и не снились такие гонорары»: В Сети назвали сумму, какую Лобода получает за один съемочный день

Не секрет, что знаменитости зарабатывают не только на корпоративах, концертах, гастролях или на съемках различных телепередач. Не менее весомым и в то же время легким видом заработка, которые приносят звездам хороший доход, является реклама в социальных сетях.

Гонорары российских артистов довольно часто обсуждаются в Интернете, ведь известно, что каждая знаменитость берет за свои услуги совершенно разные суммы. Нужно сказать, что до недавнего времени многочисленные пользователи Сети были просто-таки убеждены в том, что больше всего за рекламу берет поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова. Впрочем, выяснилось, что это не так.

«Бузовой и не снились такие гонорары»: В Сети назвали сумму, какую Лобода получает за один съемочный день

Несколько дней назад вышла свежая серия шоу «Осторожно, Собчак!», во время которой выяснилось, что Бузова за свои услуги получает куда меньше коллег. Оказывается, что за съемки в той или иной рекламе Ольга берет от 350 тысяч рублей, в то время как ее коллега Светлана Лобода за один съемочный день требует от 300 тысяч евро и более.

Стоит отметить, что некоторых читателей шокировали расценки Лободы, однако многие вступились за певицу, указав на то, что она долго работала, чтобы достичь подобных высот.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:07

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