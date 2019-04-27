Писатель Дебби Франк нашла много общего между Меган Маркл и принцессой Дианой





Франк заметила, что Меган Маркл не единожды совершала добрые поступки, а также выступает в качестве покровителя нескольких британских организаций. По мнению писательницы, это стремление супруги принца Гарри могло бы прийтись по душе принцессе Диане, которая поддерживала бы ее в делах. Автор считает Диану Спенсер прекрасной свекровью, которая оценила бы энергичность бывшей актрисы и желание помочь миру. Меган Маркл смогла бы научиться у нее королевскому этикету, а также подружилась бы с Кейт Миддлтон.Дэбби Франк заметила, что жена принца Уильяма ведет себя на публичных мероприятиях очень осмотрительно, стараясь сделать все правильно. Тем временем Маркл ожидает появления первенца, который должен родиться в коттедже Фрогмор-Хаус. Недавно к дочери прибыла ее мать Дориа Рагланд, а принц Гарри участвует в ряде официальных мероприятий.