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Писатель Дебби Франк нашла много общего между Меган Маркл и принцессой Дианой

Писательница из Британии Дэбби Франк заметила сходство между Меган Маркл и матерью принца Гарри — принцессой Дианой. По убеждению литератора, свекровь и невестка могли бы подружиться.
Писатель Дебби Франк нашла много общего между Меган Маркл и принцессой Дианой

Франк заметила, что Меган Маркл не единожды совершала добрые поступки, а также выступает в качестве покровителя нескольких британских организаций. По мнению писательницы, это стремление супруги принца Гарри могло бы прийтись по душе принцессе Диане, которая поддерживала бы ее в делах. Автор считает Диану Спенсер прекрасной свекровью, которая оценила бы энергичность бывшей актрисы и желание помочь миру. Меган Маркл смогла бы научиться у нее королевскому этикету, а также подружилась бы с Кейт Миддлтон.
Писатель Дебби Франк нашла много общего между Меган Маркл и принцессой Дианой

Дэбби Франк заметила, что жена принца Уильяма ведет себя на публичных мероприятиях очень осмотрительно, стараясь сделать все правильно. Тем временем Маркл ожидает появления первенца, который должен родиться в коттедже Фрогмор-Хаус. Недавно к дочери прибыла ее мать Дориа Рагланд, а принц Гарри участвует в ряде официальных мероприятий.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:09

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