Юлия Ковальчук рассказала, почему просила проголосовать за дочь Алсу в шоу «Голос. Дети»
Юлия Ковальчук ответила хейтерам, которые раскритиковали ее из-за призыва голосовать за дочь Алсу в шоу «Голос. Дети». Она разместила пост в своем Instagram, где объяснила причины своего поступка и посоветовала подписчикам быть добрее.
Финал популярного шоу «Голос. Дети» прошел 26 апреля на Первом канале. Победительницей стала Миккела Абрамова. Результаты голосования немало удивили публику – больше половины зрителей отдали предпочтение этой участнице. Многие пользователи Сети недовольны оглашенными результатами и считают их подтасованными.
Известная певица Юлия Ковальчук в своем Instagram опубликовала просьбу к своим подписчикам отдать свои голоса за Микеллу Абрамову. Она сообщила, что знает хорошо участницу и отдает ей предпочтение. Развернувшаяся перепалка в комментариях вынудила артистку написать еще один пост, где она обратилась к тем, кто негативно высказывался в адрес девочки и считает подобную просьбу неуместной.
Она попросила своих подписчиков быть терпимее, а также отметила тот факт, что их волеизъявлению никто не препятствует, и они вправе выбрать фаворита самостоятельно.
Финал популярного шоу «Голос. Дети» прошел 26 апреля на Первом канале. Победительницей стала Миккела Абрамова. Результаты голосования немало удивили публику – больше половины зрителей отдали предпочтение этой участнице. Многие пользователи Сети недовольны оглашенными результатами и считают их подтасованными.
Известная певица Юлия Ковальчук в своем Instagram опубликовала просьбу к своим подписчикам отдать свои голоса за Микеллу Абрамову. Она сообщила, что знает хорошо участницу и отдает ей предпочтение. Развернувшаяся перепалка в комментариях вынудила артистку написать еще один пост, где она обратилась к тем, кто негативно высказывался в адрес девочки и считает подобную просьбу неуместной.
Она попросила своих подписчиков быть терпимее, а также отметила тот факт, что их волеизъявлению никто не препятствует, и они вправе выбрать фаворита самостоятельно.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:35