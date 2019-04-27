Альбина Джанабаева показала поклонникам нового члена семьи

Экс-солистка группы “ВИАГра” познакомила подписчиков в Instagram с новым домашним питомцем — маленьким белым псом по кличке Арни. Любимец Джанабаевой имеет полное имя Армани, но в домашних условиях его предпочитают звать сокращенным вариантом. Одна из подписчиц артистки отметила в комментариях, что животные, как и дети, являются полноценными членами семьи. Знаменитость приняла поздравления с появлением третьего “ребенка”.Как известно, у Альбины Джанабаевой был йоркширский терьер по кличке Луиджи, который недавно умер. Певица воспитывает двоих сыновей вместе с супругом и продюсером Валерием Меладзе. Не так давно артистка вернулась к творчеству и уже записывает новые композиции.