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Альбина Джанабаева показала поклонникам нового члена семьи

Певица Альбина Джанабаева поделилась в сети Instagram снимками с новым членом семьи - собакой Арни. Артистка принимает поздравления по случаю появления третьего “ребенка”.
Альбина Джанабаева показала поклонникам нового члена семьи

Экс-солистка группы “ВИАГра” познакомила подписчиков в Instagram с новым домашним питомцем — маленьким белым псом по кличке Арни. Любимец Джанабаевой имеет полное имя Армани, но в домашних условиях его предпочитают звать сокращенным вариантом. Одна из подписчиц артистки отметила в комментариях, что животные, как и дети, являются полноценными членами семьи. Знаменитость приняла поздравления с появлением третьего “ребенка”.

Как известно, у Альбины Джанабаевой был йоркширский терьер по кличке Луиджи, который недавно умер. Певица воспитывает двоих сыновей вместе с супругом и продюсером Валерием Меладзе. Не так давно артистка вернулась к творчеству и уже записывает новые композиции.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:20

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