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Ученые обнаружили в Мировом океане почти 200 тысяч новых вирусов

Группа ученых обнаружила в Мировом океане почти 200 тысяч новых видов вирусов, ранее неизвестных человечеству. Экспедиция по их поиску продолжалась 5 лет, а пробы морской воды были взяты в разных участках мира.
Ученые обнаружили в Мировом океане почти 200 тысяч новых вирусов

Для этого долгого путешествия ученые использовали специальное океанографическое судно Tara, построенное в 1989 году. На нем исследователи посетили все океаны мира, а также их отдельные зоны. Было взято множество проб воды с разных глубин, а затем все материалы, собранные с 2009 по 2013 год отправили в наземные лаборатории для анализа.

Результат поразили даже ученых: они нашли 185 тысяч новых вирусов, увеличив общее их известное число с 15 тысяч до 200. Подобное разнообразие Мирового океана поразило исследователей, и теперь им предстоит разобраться во многих новых явлениях, не имеющих объяснения в настоящий момент. Было установлено, что весь Мировой океан делится на 5 больших зон, сильно отличающихся по составу населяющих их вирусов. Причем территория обитания популяций этих микроорганизмов не соответствовала границам признанных океанов.

Другим открытием стало то, что наибольшая разновидность вирусов была обнаружена ближе к Северному и Южному полюсам, хотя биологическая теория предполагает диаметрально противоположную ситуацию. Согласно ей, самое большое число разных микроорганизмов должно быть ближе у экватора.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:11

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