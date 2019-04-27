Ученые обнаружили в Мировом океане почти 200 тысяч новых вирусов





Для этого долгого путешествия ученые использовали специальное океанографическое судно Tara, построенное в 1989 году. На нем исследователи посетили все океаны мира, а также их отдельные зоны. Было взято множество проб воды с разных глубин, а затем все материалы, собранные с 2009 по 2013 год отправили в наземные лаборатории для анализа.Результат поразили даже ученых: они нашли 185 тысяч новых вирусов, увеличив общее их известное число с 15 тысяч до 200. Подобное разнообразие Мирового океана поразило исследователей, и теперь им предстоит разобраться во многих новых явлениях, не имеющих объяснения в настоящий момент. Было установлено, что весь Мировой океан делится на 5 больших зон, сильно отличающихся по составу населяющих их вирусов. Причем территория обитания популяций этих микроорганизмов не соответствовала границам признанных океанов.Другим открытием стало то, что наибольшая разновидность вирусов была обнаружена ближе к Северному и Южному полюсам, хотя биологическая теория предполагает диаметрально противоположную ситуацию. Согласно ей, самое большое число разных микроорганизмов должно быть ближе у экватора.