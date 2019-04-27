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Ксения Собчак «наехала» на Первый канал

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак «наехала» на известнейший российский телеканал «Первый». По словам телезнаменитости, она находится в ярости.

Ксения Собчак «наехала» на Первый канал

На днях в Сети разгорелся громкий скандал из-за того, что Первый канал отказался приглашать в телепрограмму гендиректора «Blablacar» в качестве эксперта только из-за того, что она женщина. Мимо этой новости не смогла пройти и экс-кандидат на пост главы РФ Ксения Собчак, которая поспешила опубликовать в своем Telegram-канале пост с возмущениями.

По словам Ксении Анатольевны, она просто-таки убеждена в том, что телеканал «Первый» по-прежнему находится в каменном веке, если принимает подобные решения. Также Собчак привела в пример телепрограмму «Доброе утро», которая, по ее мнению, является подтверждением ее заявлению.

О ситуации с Первым каналом сообщила Ирина Рейдер – генеральный директор портала «BlaBlaCar», которая разместила в своем профиле в социальной сети Facebook пост, где рассказала, что на днях редакторы телепередачи «Доброе утро» связались с ее компанией.

Ксения Собчак «наехала» на Первый канал

По словам гендиректора, сотрудники телеканала искали оратора, который бы смог не только принять участие в их видеосюжете, но и рассказывать о том, как можно сэкономить в майские праздники.

Журналисты хотели, чтобы все происходило в автомобиле, то есть репортер сидит за рулем и отвечает на самые популярные вопросы пользователей Сети. Однако новость о том, что оратором будет женщина, очень расстроила корреспондентов.

К слову, сейчас сотрудники телеканала "Первый" утверждают, что редакторы отказались от съемок с Ириной Рейдер совершенно по другим причинам, сообщает Dni.ru.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:38

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