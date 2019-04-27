Geely выпустит грузовик с мотором на метаноле





Подразделение компании Geely, занимающееся производством коммерческих автомобилей, Yuan Cheng Auto объявило о запуске производства грузовиков, работающих на метаноле. Компания в течение 15 лет занималась разработкой двигателей на спиртовом топливе. Именно эти моторы будут стоять под капотом у новых авто.Испытания мотора показывают, что по характеристикам он не уступает современным дизельным аналогам. Объем двигателя 12,54 л выдает мощность в 460 лошадиных сил, которая позволяет преодолевать уклон в 30 градусов. Кроме всего прочего грузовик будет оснащен турбонаддувом с промежуточным охладителем, замкнутым контуром контроля горючей смеси, охлаждением системы EGR, трехходовым каталитическим нейтролизатором и другими передовыми технологическими новинками. Предполагается, что автомобиль совместит такие качества, как высокая производительность, экономичность в расходе топлива, высокий коэффициент экологичности и надежности.