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Geely выпустит грузовик с мотором на метаноле

В Geely объявили о запуске производства первого в мире тяжелого грузового автомобиля, работающего на чистом метаноле. Автомобиль оснащен двигателем собственной разработки компании и будет иметь высокий коэффициент экологичности.
Geely выпустит грузовик с мотором на метаноле

Подразделение компании Geely, занимающееся производством коммерческих автомобилей, Yuan Cheng Auto объявило о запуске производства грузовиков, работающих на метаноле. Компания в течение 15 лет занималась разработкой двигателей на спиртовом топливе. Именно эти моторы будут стоять под капотом у новых авто.

Испытания мотора показывают, что по характеристикам он не уступает современным дизельным аналогам. Объем двигателя 12,54 л выдает мощность в 460 лошадиных сил, которая позволяет преодолевать уклон в 30 градусов. Кроме всего прочего грузовик будет оснащен турбонаддувом с промежуточным охладителем, замкнутым контуром контроля горючей смеси, охлаждением системы EGR, трехходовым каталитическим нейтролизатором и другими передовыми технологическими новинками. Предполагается, что автомобиль совместит такие качества, как высокая производительность, экономичность в расходе топлива, высокий коэффициент экологичности и надежности.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:43

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