VIP-дом Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко готовят к заезду Алены Савкиной
Жилище, в котором ранее обитало семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, готовят к заезду новоиспеченной матери Алены Савкиной. Оказывается, у организаторов реалити-шоу появились совершено другие планы на VIP-дом «брендов».
Ни для кого не является секретом, что на данный момент Ольга и Дмитрий вместе с единственной дочерью живут в общем доме на съемочной площадке обновленного телешоу «Спаси свою любовь». Впрочем, Рапунцель не нравится то место, где ей сейчас приходится находиться. По словам длинноволосой красавицы, условия в VIP-доме ее устраивали куда больше, поэтому она хочет вернуться на проект «Дом-2».
Считанные часы назад в Сети появилась информация, почему же Рапунцель и Дмитренко отказываются возвращаться в жилище, где они раньше находились. Выяснилось, что VIP-дом «брендов» готовят к заезду младшей сестры Ольги Алены, у которой совсем скоро закончится декретный отпуск.
Нужно сказать, что организаторы реалити-шоу «Дом-2» всячески стараются поддерживать 22-летнюю участницу проекта, ведь девушка на сегодняшний день осталась матерью-одиночкой, которой напрочь отказывается помогать отец ее малыша.
К слову, эта новость очень порадовала поклонников Алены Савкиной, ведь длинноволосою красавицу, в отличие от ее родственницы, очень любят в Периметре, сообщает Novosti-Dom2. В свою очередь Ольга и Дмитрий продолжают обсуждать свой уход за ворота.
Ни для кого не является секретом, что на данный момент Ольга и Дмитрий вместе с единственной дочерью живут в общем доме на съемочной площадке обновленного телешоу «Спаси свою любовь». Впрочем, Рапунцель не нравится то место, где ей сейчас приходится находиться. По словам длинноволосой красавицы, условия в VIP-доме ее устраивали куда больше, поэтому она хочет вернуться на проект «Дом-2».
Считанные часы назад в Сети появилась информация, почему же Рапунцель и Дмитренко отказываются возвращаться в жилище, где они раньше находились. Выяснилось, что VIP-дом «брендов» готовят к заезду младшей сестры Ольги Алены, у которой совсем скоро закончится декретный отпуск.
Нужно сказать, что организаторы реалити-шоу «Дом-2» всячески стараются поддерживать 22-летнюю участницу проекта, ведь девушка на сегодняшний день осталась матерью-одиночкой, которой напрочь отказывается помогать отец ее малыша.
К слову, эта новость очень порадовала поклонников Алены Савкиной, ведь длинноволосою красавицу, в отличие от ее родственницы, очень любят в Периметре, сообщает Novosti-Dom2. В свою очередь Ольга и Дмитрий продолжают обсуждать свой уход за ворота.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:06