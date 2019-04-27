АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Безопасного количества алкоголя во время беременности не существует
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

VIP-дом Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко готовят к заезду Алены Савкиной

Жилище, в котором ранее обитало семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, готовят к заезду новоиспеченной матери Алены Савкиной. Оказывается, у организаторов реалити-шоу появились совершено другие планы на VIP-дом «брендов».

VIP-дом Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко готовят к заезду Алены Савкиной

Ни для кого не является секретом, что на данный момент Ольга и Дмитрий вместе с единственной дочерью живут в общем доме на съемочной площадке обновленного телешоу «Спаси свою любовь». Впрочем, Рапунцель не нравится то место, где ей сейчас приходится находиться. По словам длинноволосой красавицы, условия в VIP-доме ее устраивали куда больше, поэтому она хочет вернуться на проект «Дом-2».

Считанные часы назад в Сети появилась информация, почему же Рапунцель и Дмитренко отказываются возвращаться в жилище, где они раньше находились. Выяснилось, что VIP-дом «брендов» готовят к заезду младшей сестры Ольги Алены, у которой совсем скоро закончится декретный отпуск.

VIP-дом Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко готовят к заезду Алены Савкиной

Нужно сказать, что организаторы реалити-шоу «Дом-2» всячески стараются поддерживать 22-летнюю участницу проекта, ведь девушка на сегодняшний день осталась матерью-одиночкой, которой напрочь отказывается помогать отец ее малыша.

К слову, эта новость очень порадовала поклонников Алены Савкиной, ведь длинноволосою красавицу, в отличие от ее родственницы, очень любят в Периметре, сообщает Novosti-Dom2. В свою очередь Ольга и Дмитрий продолжают обсуждать свой уход за ворота.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили в Мировом океане
«Бузовой и не снились такие гонорары»:
Александр Буйнов из-за аллергии не
Ученые: Самобичевание приводит к
Сергей Лазарев рассказал, что первым
Geely выпустит грузовик с мотором на
Ксения Собчак «наехала» на Первый канал
Настя Каменских планирует получить
В Сети появился новый трейлер к
Apple придумала способ навигации в
VIP-дом Ольги Рапунцель и Дмитрия
Певица Валерия трогательно поздравила
Составлен рейтинг самых счастливых и
«Все должно быть в кайф»: Наталья
Дочь Гарика Харламова нарисовала
Ученые из РФ предположили существование
Болезнь, смерть сына и ссора с Гайдаем:
В Сети начался сбор средств на первые в
Стас Михайлов празднует 50-летие и
Ученые успешно провели тестирование
«Дом-2»: Из Ирины Пингвиновой пытаются
В Китае поклонники фильма “Мстители”
Василиса Дмитренко вышла на прогулку в
Ученые нашли в Стокгольме связанную с
Звезда «Игры престолов» Белла Рамзи
Toyota представила тизер нового
Кристина Орбакайте нагрубила подписчице
Американец кинул в Дональда Трампа
«Главная боль моей жизни»: Рита Дакота
Медики из Британии рассказали о
Просмотреть все новости