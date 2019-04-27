Сергей Лазарев рассказал, что первым делом позвонит сыну в случае победы на «Евровидении»
Известный российский певец Сергей Лазарев рассказал, что сделает в первую очередь в случае победы на песенном конкурсе «Евровидение-2019». По словам артиста, об этом еще слишком рано говорить, но если такое случится – он первым делом позвонит сыну Никите.
Сергей Лазарев постоянно рассказывает журналистам и своим поклонникам, как происходит его подготовка к международному песенному конкурсу «Евровидение-2019». Недавно певец поделился горьким опытом, полученным во время своего прошлого участия, а теперь ответил на вопрос, что сделает в первую очередь в случае победы.
Об этом еще слишком рано говорить, уверен Сергей Лазарев. В прошлый раз это стоило ему победы, так как артист был уверен в ней и считал, что просто не может проиграть. Поэтому сейчас российский исполнитель старается не думать о результате, для него главное - это достойно выступить, он будет удовлетворен и одним этим фактом. При этом певец все-таки ответил, что в случае успеха первым делом позвонит сыну Никите и поделится своей радостью с ним, сообщает издание «Слово и Дело».
Сергей Лазарев отмечает, что на «Евровидении» главную роль играет аудитория и атмосфера, царящая в зале. Также знаменитость поделился, что больше всего за последние годы ему понравилось выступление Полины Гагариной в 2015 году.
Напомним, «Евровидение-2019» пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев будет представлять Россию со своей новой песней «Scream».
Сергей Лазарев постоянно рассказывает журналистам и своим поклонникам, как происходит его подготовка к международному песенному конкурсу «Евровидение-2019». Недавно певец поделился горьким опытом, полученным во время своего прошлого участия, а теперь ответил на вопрос, что сделает в первую очередь в случае победы.
Об этом еще слишком рано говорить, уверен Сергей Лазарев. В прошлый раз это стоило ему победы, так как артист был уверен в ней и считал, что просто не может проиграть. Поэтому сейчас российский исполнитель старается не думать о результате, для него главное - это достойно выступить, он будет удовлетворен и одним этим фактом. При этом певец все-таки ответил, что в случае успеха первым делом позвонит сыну Никите и поделится своей радостью с ним, сообщает издание «Слово и Дело».
Сергей Лазарев отмечает, что на «Евровидении» главную роль играет аудитория и атмосфера, царящая в зале. Также знаменитость поделился, что больше всего за последние годы ему понравилось выступление Полины Гагариной в 2015 году.
Напомним, «Евровидение-2019» пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев будет представлять Россию со своей новой песней «Scream».
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:48