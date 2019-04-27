Настя Каменских планирует получить музыкальную награду “Грэмми”

Поклонники заметили, что Настя Каменских часто бывает за границей, где записывает новые песни и посещает съемочные площадки местных шоу. Певица стремится завоевать место на латиноамериканской сцене, что впоследствии приблизит ее к мечте получить “Грэмми”. Все студии латинских каналов, которые посещает Каменских, базируются в Лос-Анджелесе. В путешествиях певица не расстается с камерой, а в последнем ролике показала свои трудовые будни. Оказалось, что Настя Каменских работала над новой композицией в студии, где в свое время записывали хиты Леди Гага и Кристина Агилера.Как сообщает портал "7Дней.ру", во всех рабочих поездках Каменских сопровождает ее продюсер Потап. Не так давно певица презентовала новый клип на песню “Обещаю”, где предстала в образе богини Венеры и девушки с жемчужной сережкой.