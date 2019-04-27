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Настя Каменских планирует получить музыкальную награду “Грэмми”

Украинская исполнительница Настя Каменских планирует получить музыкальную награду “Грэмми”. Артистка записала новую композицию в студии, где прежде трудились такие звезды, как Леди Гага и Кристина Агилера.
Настя Каменских планирует получить музыкальную награду “Грэмми”

Поклонники заметили, что Настя Каменских часто бывает за границей, где записывает новые песни и посещает съемочные площадки местных шоу. Певица стремится завоевать место на латиноамериканской сцене, что впоследствии приблизит ее к мечте получить “Грэмми”. Все студии латинских каналов, которые посещает Каменских, базируются в Лос-Анджелесе. В путешествиях певица не расстается с камерой, а в последнем ролике показала свои трудовые будни. Оказалось, что Настя Каменских работала над новой композицией в студии, где в свое время записывали хиты Леди Гага и Кристина Агилера.

Как сообщает портал "7Дней.ру", во всех рабочих поездках Каменских сопровождает ее продюсер Потап. Не так давно певица презентовала новый клип на песню “Обещаю”, где предстала в образе богини Венеры и девушки с жемчужной сережкой.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:32

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