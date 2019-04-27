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В Сети появился новый трейлер к последнему эпизоду «Звездных войн»

Компания Disney выпустила первый трейлер последнего эпизода «Звездных Войн». Часть получила название «Star Wars. The Rise of Skywalker». Премьера фильма назначена на 19 декабря 2019 года.
В Сети появился новый трейлер к последнему эпизоду «Звездных войн»

Популярная сага повествует о приключениях различных персонажей, которые происходят «давным-давно в далекой-далекой галактике». Противостояние добра и зла в этом мире сочетает в себе как элементы научной фантастики, так и мистические проявления некой Силы. Фильмы этой франшизы полюбились миллионам зрителей и получили множество премий и наград.

Выход последней части «Звездных войн» назначен на декабрь. Компания выпустила дебютный трейлер к фильму. В ролике раскрывается основная сюжетная линия киноленты, главной героине в которой предстоит стать джедаем и сразиться с главным антагонистом – Кайло Реном. Зрителей ожидает пара сюрпризов: они смогут увидеть кадры с Керри Фишер, которая, как известно, умерла в 2016 году. Также предполагается, что будет какой-то неожиданный сюжетный поворот касательно императора Палпатина, смех которого можно услышать в конце трейлера.



 
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Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:25

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