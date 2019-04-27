В Сети появился новый трейлер к последнему эпизоду «Звездных войн»
Компания Disney выпустила первый трейлер последнего эпизода «Звездных Войн». Часть получила название «Star Wars. The Rise of Skywalker». Премьера фильма назначена на 19 декабря 2019 года.
Популярная сага повествует о приключениях различных персонажей, которые происходят «давным-давно в далекой-далекой галактике». Противостояние добра и зла в этом мире сочетает в себе как элементы научной фантастики, так и мистические проявления некой Силы. Фильмы этой франшизы полюбились миллионам зрителей и получили множество премий и наград.
Выход последней части «Звездных войн» назначен на декабрь. Компания выпустила дебютный трейлер к фильму. В ролике раскрывается основная сюжетная линия киноленты, главной героине в которой предстоит стать джедаем и сразиться с главным антагонистом – Кайло Реном. Зрителей ожидает пара сюрпризов: они смогут увидеть кадры с Керри Фишер, которая, как известно, умерла в 2016 году. Также предполагается, что будет какой-то неожиданный сюжетный поворот касательно императора Палпатина, смех которого можно услышать в конце трейлера.
Популярная сага повествует о приключениях различных персонажей, которые происходят «давным-давно в далекой-далекой галактике». Противостояние добра и зла в этом мире сочетает в себе как элементы научной фантастики, так и мистические проявления некой Силы. Фильмы этой франшизы полюбились миллионам зрителей и получили множество премий и наград.
Выход последней части «Звездных войн» назначен на декабрь. Компания выпустила дебютный трейлер к фильму. В ролике раскрывается основная сюжетная линия киноленты, главной героине в которой предстоит стать джедаем и сразиться с главным антагонистом – Кайло Реном. Зрителей ожидает пара сюрпризов: они смогут увидеть кадры с Керри Фишер, которая, как известно, умерла в 2016 году. Также предполагается, что будет какой-то неожиданный сюжетный поворот касательно императора Палпатина, смех которого можно услышать в конце трейлера.
Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:25