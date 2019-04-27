Составлен рейтинг самых счастливых и несчастных стран мира





У людей по всему миру интересовались их переживаниями, настроением, наличием боли и разочарования в жизни, частотой смеха и улыбок, а также другими подобными параметрами, позволяющими оценить настроение жителей той или иной страны. Самыми счастливыми оказались люди из Панамы и Парагвая, они получили результат в 85 пунктов. Следующие две страны в положительном рейтинге – это Мексика и Гватемала, у них по 84 пункта. Пятерку самых счастливых замыкают жители Эль-Сальвадора, они получили итоговый результат в 83 пункта.Наиболее несчастной страной мира был признан Чад, настроение его жителей оценили на 54 пункта по негативной шкале. Второе и третье место разделили два других государства из Африки - Сьерра-Леоне и Нигер, их результат – 50 пунктов. В первую пятерку самых несчастных стран мира также попали Ирак и Иран. Настроения их жителей по негативной шкале оценили в 49 и 48 пунктов соответственно.Исследователи отмечают, что в мире существует тенденция на повышение уровня счастья: по сравнению с 2017 годом он вырос на 2 пункта и составил 71. Самые низкие показатели несчастья были зафиксированы в 2007 году, тогда этот результат составлял 23 пункта.