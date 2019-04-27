В Китае поклонники фильма “Мстители” избили посетителя кинотеатра за спойлеры





В районе Козуэй-Бэй, находящемся в Гонконге, некий молодой человек успел посмотреть заключительную часть “Мстителей” и принялся рассказывать подробности на улице, делая это прямо у кинотеатра. Недовольные спойлерами поклонники фильма выразили свое возмущение и принялись избивать мужчину. Окровавленный фанат Marvel впоследствии получил медпомощь. При этом пользователи Сети в большинстве своем не поверили в подлинность инцидента. Однако высказаться успели свидетели, которые слышали, как пострадавший громко рассказывал, чем закончится фильм.В Гонконге прокат “Мстители: Финал” стартовал официально 25 апреля, а россияне смогут насладиться просмотром уже 29 числа. В рамках предпродажи билетов на территории РФ кинокартина уже установила рекорд. Режиссеры фильма 17 апреля попросили зрителей не заниматься распространением спойлеров.