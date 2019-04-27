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Дочь Гарика Харламова нарисовала портрет отца

Дочь Гарика Харламова нарисовала портрет своего знаменитого отца. Артист снял на видео творческий процесс и поделился им на своей странице в Instagram.
Дочь Гарика Харламова нарисовала портрет отца

Дочь Гарика Харламова всегда весело проводит время со своим отцом. Он часто выкладывает видео совместно проведенного времени на свою страницу в Instagram. В этот раз вниманию подписчиков был представлен ролик занятия рисованием. Девочка рисует мелом портрет знаменитого родителя, а шоумен пытается угадать в изображении свои черты.

Завершающим элементом портрета стали уши. Они получились непропорционально большими. Гарик Харламов не согласился с дочерью, сказав, что у него уши совсем не такие. На что девочка ответила, что это эльф. Отец возмутился: «надо спросить у мамы, что там за эльф такой у нее был».

Семен Слепаков в комментариях отметил, что, похоже, знает обладателя таких выдающихся ушей. Подписчики поддержали мнение артиста и тоже подтвердили его явное сходство с рисунком. Один из подписчиков добавил: «Нос Мартиросяна».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:40

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