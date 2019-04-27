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Ученые успешно провели тестирование вакцины от рака толстой кишки на людях

Американские ученые успешно провели первый этап тестирования вакцины от рака толстой кишки на людях. В нем приняли участие 10 добровольцев с 1 и 2 стадией этой онкологии, и ни у кого не было замечено серьезных осложнений.
Ученые успешно провели тестирование вакцины от рака толстой кишки на людях

Об этом американские ученые рассказали в журнале, посвященном данным видам заболеваний. Они создали вакцину, активизирующую работу иммунной системы и заставляющую ее бороться с онкологией, в данном случае с раком толстой кишки. Первый этап тестирования проходил на 10 добровольцах в возрасте от 49 до 76 лет, имеющих 1-2 стадию данного заболевания. Все они получили по 1 инъекции вакцины, а затем ученые контролировали их состояние. Больные прошли 3 полных обследования: на 30, 90 и 180 день.

Результаты оказались успешными, отмечают ученые. У 5 из 10 добровольцев, больных раком толстой кишки, в крови было увеличено число антител, способных бороться с этой онкологией. У других людей замечено общее улучшение состояния и самочувствия. При этом, только 2 человека столкнулись с осложнениями – у них поднялась температура и появилась боль в месте инъекции.

Американские ученые уже в скором времени начнут второй этап тестирования своей вакцины от рака толстой кишки. В этот раз они намерены провести исследование на большем числе добровольцев. Ученые также предполагают, что их вакцина может помочь при лечении и других видов онкологии: желудка, пищевода и поджелудочной железы.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:09

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