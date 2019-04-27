Ученые нашли в Стокгольме связанную с пришельцами фреску





Ученые отмечают, что все восстанавливаемые ими фрески выполнены в одном стиле и рассказывают об особенностях общественной жизни людей в 19 веке, именно тогда они и были сделаны. При этом одна из них очень выделяется из общего ряда, что и привлекло внимание специалистов. Более подробное изучение позволяет им сказать, что данный рисунок связан с пришельцами, и его внешний вид вызывает много неприятных ассоциаций, поэтому было принято решение не выставлять данную фреску из синагоги Тиска Бруннсплан в Стокгольме на всеобщее обозрение.Такую информацию сразу начали изучать и комментировать уфологи и сторонники теорий заговора. По их словам, данная страна является особенной для всего человечества, поэтому пришельцы действительно могли общаться с ее жителями. Швеция последней в мире приняла христианство, что делает ее еще более важной и значимой.Пользователи Сети уверены, что ученые обязаны показать мировой общественности снимки этой загадочной фрески, такую информацию нельзя скрывать от людей. При этом они отмечают, что очень многие факты существования НЛО и инопланетян приходят именно из Швеции, что говорит о важности данной страны для представителей внеземных цивилизаций.