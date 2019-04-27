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Ученые нашли в Стокгольме связанную с пришельцами фреску

Шведские ученые проводили реставрацию синагоги Тиска Бруннсплан в Стокгольме, в ходе которой они нашли странную фреску, сильно отличающуюся от остальных. Специалисты считают, что она может быть связана с пришельцами, и поэтому решили не показывать ее общественности.
Ученые нашли в Стокгольме связанную с пришельцами фреску

Ученые отмечают, что все восстанавливаемые ими фрески выполнены в одном стиле и рассказывают об особенностях общественной жизни людей в 19 веке, именно тогда они и были сделаны. При этом одна из них очень выделяется из общего ряда, что и привлекло внимание специалистов. Более подробное изучение позволяет им сказать, что данный рисунок связан с пришельцами, и его внешний вид вызывает много неприятных ассоциаций, поэтому было принято решение не выставлять данную фреску из синагоги Тиска Бруннсплан в Стокгольме на всеобщее обозрение.

Такую информацию сразу начали изучать и комментировать уфологи и сторонники теорий заговора. По их словам, данная страна является особенной для всего человечества, поэтому пришельцы действительно могли общаться с ее жителями. Швеция последней в мире приняла христианство, что делает ее еще более важной и значимой.

Пользователи Сети уверены, что ученые обязаны показать мировой общественности снимки этой загадочной фрески, такую информацию нельзя скрывать от людей. При этом они отмечают, что очень многие факты существования НЛО и инопланетян приходят именно из Швеции, что говорит о важности данной страны для представителей внеземных цивилизаций.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:46

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