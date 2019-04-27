Звезда «Игры престолов» Белла Рамзи выбрана лицом благотворительного фонда принца Уильяма SkillForce





Принц Уильям в 2017 году учредил благотворительный фонд SkillForce, целью которого является бесплатная психологическая помощь детям. Основной задачей программы стала поддержка подрастающего поколения, которое испытывает большую ментальную нагрузку, чем предыдущее, что связано с резко возросшим темпом жизни и влиянием соцсетей. Фонд вел работу весьма успешно, но для развития проекта было решено выбрать амбассадора.На позицию посла бренда была выбрана Белла Рамзи, 16-летняя звезда сериала «Игра Престолов». Девушка с энтузиазмом откликнулась на поступившее предложение. Она сообщила, что разделяет взгляды программы и будет счастлива сотрудничать. «Я с удовольствием буду участвовать в благородном деле, которым они заняты, чтобы помочь каждому нуждающемуся ребенку», - отметила актриса.