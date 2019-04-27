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Звезда «Игры престолов» Белла Рамзи выбрана лицом благотворительного фонда принца Уильяма SkillForce

Принц Уильям выбрал лицом своей благотворительной программы SkillForce Беллу Рамзи, звезду телесериала «Игра престолов». Сама девушка отметила, что с удовольствием возьмется за дело.
Звезда «Игры престолов» Белла Рамзи выбрана лицом благотворительного фонда принца Уильяма SkillForce

Принц Уильям в 2017 году учредил благотворительный фонд SkillForce, целью которого является бесплатная психологическая помощь детям. Основной задачей программы стала поддержка подрастающего поколения, которое испытывает большую ментальную нагрузку, чем предыдущее, что связано с резко возросшим темпом жизни и влиянием соцсетей. Фонд вел работу весьма успешно, но для развития проекта было решено выбрать амбассадора.
Звезда «Игры престолов» Белла Рамзи выбрана лицом благотворительного фонда принца Уильяма SkillForce

На позицию посла бренда была выбрана Белла Рамзи, 16-летняя звезда сериала «Игра Престолов». Девушка с энтузиазмом откликнулась на поступившее предложение. Она сообщила, что разделяет взгляды программы и будет счастлива сотрудничать. «Я с удовольствием буду участвовать в благородном деле, которым они заняты, чтобы помочь каждому нуждающемуся ребенку», - отметила актриса.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:35

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