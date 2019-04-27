АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Безопасного количества алкоголя во время беременности не существует
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Немецкие СМИ испугались российского «подводного гиганта» «Белгород»

Немецкие СМИ опубликовали материал, посвященный российской подводной лодке «Белгород». Журналисты окрестили ее «подводным гигантом» и отметили, что огневые характеристики этой боевой машины их пугают.
Немецкие СМИ испугались российского «подводного гиганта» «Белгород»

Издание Stern посвятила статью новой российской подводной лодке «Белгород». Она способна нести на себе несколько субмарин и, самое главное, оснащена настоящим оружием «Судного дня» - ядерными торпедами «Посейдон». Главная особенность боевой машины – это скрытность, несмотря на свою внушительную огневую мощь, это в первую очередь разведывательный аппарат.

Торпеда «Посейдон», отмечают журналисты немецкого издания, способна уничтожить целую авианосную группировку ВМС США, даже если взрыв произойдет под водой. Также она в состоянии спровоцировать настоящее мегацунами, которое приведет к затоплению всего восточного побережья Северной Америки.

Главная технологическая особенность «Посейдона» - это суперкавитация. Так называется процесс, когда вокруг корпуса возникает защитная оболочка из пара, уменьшающая трение между торпедой и водой, что приводит к увеличению скорости. Подобное сочетание скрытности и огромной боевой мощи, рассказывают немецкие СМИ, делает «Белгород» настоящим «подводным гигантом», а Россию - «хозяйкой подводного мира».



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американец кинул в Дональда Трампа
«Главная боль моей жизни»: Рита Дакота
Медики из Британии рассказали о
Наталья Водянова опубликовала
Немецкие СМИ испугались российского
Максим Галкин признался, что
Илон Маск не будет публиковать данные о
Ушедшая Юлия Началова приходит к своим
Ученые: Безопасного количества алкоголя
Стас Михайлов мог ослепнуть на один
Ученые: Оральные инфекции в детстве
Глюкоза опубликовала откровенный пост о
Роза Сябитова решила похудеть с помощью
Google выпустит новый Android для
На Шри-Ланке 15 человек, включая детей,
Певице Ирине Дубцовой не повезло с
Ученые нашли в хлебе добавку,
В тизерном видео сериала “В клетке”
Морские животные в два раза больше
Актриса Глафира Тарханова рассказала,
Fortsense выпустила сканер отпечатков
Эксперты назвали самые быстрые
Психолог рассказала о влиянии характера
Евгений Стычкин считает роль в сериале
В России начались продажи планшета
Рамный внедорожник Isuzu MU-X могут
Xiaomi заявила о «ненависти» к Lenovo
Поклонники раскритиковали модель Алену
Сотрудница зоопарка в Петербурге с
Анна Семенович поразила поклонников
Просмотреть все новости