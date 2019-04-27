Немецкие СМИ испугались российского «подводного гиганта» «Белгород»
Немецкие СМИ опубликовали материал, посвященный российской подводной лодке «Белгород». Журналисты окрестили ее «подводным гигантом» и отметили, что огневые характеристики этой боевой машины их пугают.
Издание Stern посвятила статью новой российской подводной лодке «Белгород». Она способна нести на себе несколько субмарин и, самое главное, оснащена настоящим оружием «Судного дня» - ядерными торпедами «Посейдон». Главная особенность боевой машины – это скрытность, несмотря на свою внушительную огневую мощь, это в первую очередь разведывательный аппарат.
Торпеда «Посейдон», отмечают журналисты немецкого издания, способна уничтожить целую авианосную группировку ВМС США, даже если взрыв произойдет под водой. Также она в состоянии спровоцировать настоящее мегацунами, которое приведет к затоплению всего восточного побережья Северной Америки.
Главная технологическая особенность «Посейдона» - это суперкавитация. Так называется процесс, когда вокруг корпуса возникает защитная оболочка из пара, уменьшающая трение между торпедой и водой, что приводит к увеличению скорости. Подобное сочетание скрытности и огромной боевой мощи, рассказывают немецкие СМИ, делает «Белгород» настоящим «подводным гигантом», а Россию - «хозяйкой подводного мира».
Издание Stern посвятила статью новой российской подводной лодке «Белгород». Она способна нести на себе несколько субмарин и, самое главное, оснащена настоящим оружием «Судного дня» - ядерными торпедами «Посейдон». Главная особенность боевой машины – это скрытность, несмотря на свою внушительную огневую мощь, это в первую очередь разведывательный аппарат.
Торпеда «Посейдон», отмечают журналисты немецкого издания, способна уничтожить целую авианосную группировку ВМС США, даже если взрыв произойдет под водой. Также она в состоянии спровоцировать настоящее мегацунами, которое приведет к затоплению всего восточного побережья Северной Америки.
Главная технологическая особенность «Посейдона» - это суперкавитация. Так называется процесс, когда вокруг корпуса возникает защитная оболочка из пара, уменьшающая трение между торпедой и водой, что приводит к увеличению скорости. Подобное сочетание скрытности и огромной боевой мощи, рассказывают немецкие СМИ, делает «Белгород» настоящим «подводным гигантом», а Россию - «хозяйкой подводного мира».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:38