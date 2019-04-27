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Глюкоза опубликовала откровенный пост о подчинении и повиновении

Глюкоза опубликовала новое фото и откровенный видеоролик, а также порассуждала о подчинении и повиновении. Эти кадры певицы доступны в ее Instagram.
Глюкоза опубликовала откровенный пост о подчинении и повиновении

Наталья Чистякова-Ионова обнародовала фотографию, на которой присела возле автомобиля на асфальт. Возле изображения она высказалась о подчинении и повиновении, при этом не приведя каких-либо конкретных примеров.

У подписчиков возникли разные мнения об очередной откровенной публикации Глюкозы. Одни назвали ее красивой женщиной, попросив и далее демонстрировать в Интернете снимки подобного рода, другие охарактеризовали певицу как пошлую, с сарказмом поинтересовавшись у нее, отчего та не решилась выставить себя уже без одежды перед фанатами.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:46

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