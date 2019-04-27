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Роза Сябитова решила похудеть с помощью диеты Елены Малышевой

Телеведущая Роза Сябитова заявила на своей странице в сети Instagram о желании похудеть. Для этого отечественная артистка обратится к особой экспресс-диете Елены Малышевой.
Роза Сябитова решила похудеть с помощью диеты Елены Малышевой

Роза Сябитова заметила, что все чаще в комментариях под ее фотографиями появляется критика из-за ее лишнего веса. При этом теледива считает нормальным в таком возрасте иметь лишние килограммы. Однако звезда решилась похудеть, для чего выбрала специальную диету авторства Елены Малышевой. В течение десяти недель Сябитова будет следовать советам по поводу своего питания, а за процессом похудения смогут следить подписчики в сети Instagram.

В своем посте Роза Сябитова также призвала подписчиков присоединяться к ней, предложив скидочный промокод. Многие поклонники телеведущей пожелали ей удачи, но имелись и те пользователи Сети, которые восприняли такой подход неоднозначно. В прикрепленном к публикации видео Сябитова показала отрывок видео со времен посещения клиники Малышевой, где узнала, что ее вес составляет 67,3 кг.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:39

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