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Певице Ирине Дубцовой не повезло с погодой на отдыхе в Турции

Популярная исполнительница Ирина Дубцова разместила в социальной сети Instagram фотографии с отдыха в Турции. В путешествие звезда поехала со своим сыном Артемом, при этом отдых певицы был омрачен непогодой на курорте.
Певице Ирине Дубцовой не повезло с погодой на отдыхе в Турции

До этого Дубцова отдыхала в ОАЭ, затем, недолго побыв в Москве, решила посетить Турцию. На этот раз звезда шоу-бизнеса отправилась на отдых вместе со своим сыном, рожденным от известного музыканта Романа Черницына. Знаменитость сняла видеоролик, в котором рассказала о своем восхищении от своего номера: апартаменты буквально утопали в ромашках. Дубцова по достоинству оценила заботу персонала отеля, о чем сообщила в видеосообщении на YouTube.

Кроме того, певица разместила фото с турецкого пляжа, отметив, что погода на курорте совсем не балует, приходится тепло одеваться и «ждать у моря погоду». Ранее сообщалось, что частые отъезды поп-звезды из столицы связаны с сезонной аллергией, избавиться от которой помогает свежий морской воздух.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:13

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