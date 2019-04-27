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В тизерном видео сериала “В клетке” показана постельная сцена с Прилучным и Муцениеце

Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный, находящиеся в браке, сыграли бывших возлюбленных в сериале “В клетке”. В тизерном ролике, опубликованном в Instagram, показали постельную сцену с участием звездной семейной пары.
В тизерном видео сериала “В клетке” показана постельная сцена с Прилучным и Муцениеце

Павел Прилучный приступил к съемкам многосерийной ленты “В клетке”, где выступил в роли продюсера и исполнителя главной роли. Персонаж актера вернулся из тюремного заключения и обнаружил, что его мать спилась, а жена его не ждала. У Муцениеце нестандартная роль, поскольку в данном проекте она не воплощает на экране красотку, как в прошлых работах. Прилучный опубликовал тизерное видео на своей странице в сети Instagram, на которых запечатлена пара, лежащая в ванной.

Звездные супруги неоднократно снимались вместе, а первым их совместным проектом стал сериал “Закрытая школа”. Премьеру сериала “В клетке” публика ожидает в июне этого года.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:28

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