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Ученые ДВФУ нашли белки-цели для лечения раковой опухоли мозга

Ученые из РФ и их иностранные коллеги изучили белки. являющиеся основой Wnt-пути клеток глиобластомы, считающейся очень агрессивной опухолью мозга. Эксперты обнаружили белки-цели, которые можно атаковать в ходе лечения.
Ученые ДВФУ нашли белки-цели для лечения раковой опухоли мозга

По словам научных сотрудников Школы биомедицины ДВФУ, сегодня большое значение имеет вопрос поведения стволовых клеток мультиформной глиобластомы. Как облучение, так и разные химические препараты почти не могут ликвидировать ее в организме больного. Идея дальневосточных ученых состоит в одновременном использовании процесса облучения совместно с лекарствами, способных подавлять возобновление ДНК в зараженных клетках, с дальнейшей химиотерапией, задачей которой является нападение на раковые клетки.

Эксперты впервые изучили белки, формирующие Wnt-путь и сотрудничающие со стволовыми структурами глиобластомы. Оказалось, что последние заметно могут отличаться от белков в опухолевых клетках иных видов. В своей работе исследователи отталкивались от имеющейся теории, по которой раковые стволовые фрагменты полноценно реализуют личный потенциал во время построения кровеносного русла опухоли, что влияет на скорость ее расширения, а ликвидация белков Wnt-пути даст возможность сделать более эффективным антиангиогенную терапию, направленную на противодействие появлению новых мини-сосудов на базе функционирующей кровеносной сети в организме.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:25

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