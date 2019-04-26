Ученые ДВФУ нашли белки-цели для лечения раковой опухоли мозга





По словам научных сотрудников Школы биомедицины ДВФУ, сегодня большое значение имеет вопрос поведения стволовых клеток мультиформной глиобластомы. Как облучение, так и разные химические препараты почти не могут ликвидировать ее в организме больного. Идея дальневосточных ученых состоит в одновременном использовании процесса облучения совместно с лекарствами, способных подавлять возобновление ДНК в зараженных клетках, с дальнейшей химиотерапией, задачей которой является нападение на раковые клетки.Эксперты впервые изучили белки, формирующие Wnt-путь и сотрудничающие со стволовыми структурами глиобластомы. Оказалось, что последние заметно могут отличаться от белков в опухолевых клетках иных видов. В своей работе исследователи отталкивались от имеющейся теории, по которой раковые стволовые фрагменты полноценно реализуют личный потенциал во время построения кровеносного русла опухоли, что влияет на скорость ее расширения, а ликвидация белков Wnt-пути даст возможность сделать более эффективным антиангиогенную терапию, направленную на противодействие появлению новых мини-сосудов на базе функционирующей кровеносной сети в организме.