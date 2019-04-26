Ангелина Вовк восхищается характером и силой духа Ольги Бузовой
Популярная ведущая Ангелина Вовк восхищается характером и силой духа певицы Ольги Бузовой. Актриса разместила на своей странице в Instagram забавный ролик, в подписи к которому высказала своё восхищение тому, как звезда «Дома-2» улыбается в лицо трудностям.
Ангелина Вовк наткнулась в Сети на смонтированный пользователями видеоролик с Ольгой Бузовой, чем и решила поделиться на своей странице в Instagram. Ведущая заявила, что восхищается стойким характером и силой духа певицы, которая, несмотря на все трудности в жизни, смогла с улыбкой на лице справиться с проблемами и забыть о неприятном прошлом.
Кроме того, Вовк восхищается тому, как Ольга Бузова уверенно держится перед недоброжелателями и критиками, изо дня в день поливающими её грязью.
Ангелина Вовк наткнулась в Сети на смонтированный пользователями видеоролик с Ольгой Бузовой, чем и решила поделиться на своей странице в Instagram. Ведущая заявила, что восхищается стойким характером и силой духа певицы, которая, несмотря на все трудности в жизни, смогла с улыбкой на лице справиться с проблемами и забыть о неприятном прошлом.
Кроме того, Вовк восхищается тому, как Ольга Бузова уверенно держится перед недоброжелателями и критиками, изо дня в день поливающими её грязью.