Ангелина Вовк восхищается характером и силой духа Ольги Бузовой

Ангелина Вовк наткнулась в Сети на смонтированный пользователями видеоролик с Ольгой Бузовой, чем и решила поделиться на своей странице в Instagram. Ведущая заявила, что восхищается стойким характером и силой духа певицы, которая, несмотря на все трудности в жизни, смогла с улыбкой на лице справиться с проблемами и забыть о неприятном прошлом.Кроме того, Вовк восхищается тому, как Ольга Бузова уверенно держится перед недоброжелателями и критиками, изо дня в день поливающими её грязью.