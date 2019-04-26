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Ангелина Вовк восхищается характером и силой духа Ольги Бузовой

Популярная ведущая Ангелина Вовк восхищается характером и силой духа певицы Ольги Бузовой. Актриса разместила на своей странице в Instagram забавный ролик, в подписи к которому высказала своё восхищение тому, как звезда «Дома-2» улыбается в лицо трудностям.

Ангелина Вовк восхищается характером и силой духа Ольги Бузовой


Ангелина Вовк наткнулась в Сети на смонтированный пользователями видеоролик с Ольгой Бузовой, чем и решила поделиться на своей странице в Instagram. Ведущая заявила, что восхищается стойким характером и силой духа певицы, которая, несмотря на все трудности в жизни, смогла с улыбкой на лице справиться с проблемами и забыть о неприятном прошлом.

Ангелина Вовк восхищается характером и силой духа Ольги Бузовой


Кроме того, Вовк восхищается тому, как Ольга Бузова уверенно держится перед недоброжелателями и критиками, изо дня в день поливающими её грязью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:51

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