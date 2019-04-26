Кристина Кузьмина вспомнила о разводе с Дмитрием Месхиевым и смерти их ребенка

Накануне Кристина Кузьмина стала гостьей очередного выпуска программы “Судьба человека”. Находясь в студии, актриса откровенно рассказала о браке с Дмитрием Месхиевым. Деятели культуры поженились в 2008 году после развода режиссера с подругой артистки. Их общий ребенок скончался от патологии сердца спустя четыре дня после рождения, а звезда даже не успела на него посмотреть. Артистка призналась, что у нее нет справки о смерти первенца, а также она не знает, кто организовывал процесс его похорон.После выписки из роддома актриса сразу пошла играть в спектакле и на те три часа забыла о ребенке. Кузьмина отметила, что ей становилось легче пережить потерю во время работы, но потом боль возвращалась.