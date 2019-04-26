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Виталина Цымбалюк-Романовская возмутила поклонников новым видео из храма

Избранница Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская продемонстрировала новое видео на просторах Instagram, которое возмутило публику. Артистка запечатлена в храме во время молитвы вместе со своим возлюбленным.
Виталина Цымбалюк-Романовская возмутила поклонников новым видео из храма

Как отметила в описании Цымбалюк-Романовская, видео было снято в храме Волгограда во время поездки с Шаляпиным на церемонию прощания с его отцом. Ролик не вошел в прямой эфир, поэтому артистка решила показать его публике отдельно. В комментариях подписчики возмутились внешним видом Цымбалюк-Романовской, которая пришла в церковь в дизайнерском платье, с дорогой сумкой и в роскошном шелковом платке. Закрытый наряд, по мнению поклонников, лишь добавил образу пианистки сексуальности. Некоторые сравнили артистку на данном видео с библейской блудницей Марией Египетской, которая впоследствии стала святой.

При этом молитва многим показалась неискренней, как сообщает издание “Дни.ру”. Поклонники вспомнили о семейном скандале Виталины Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:34

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