Виталина Цымбалюк-Романовская возмутила поклонников новым видео из храма

Как отметила в описании Цымбалюк-Романовская, видео было снято в храме Волгограда во время поездки с Шаляпиным на церемонию прощания с его отцом. Ролик не вошел в прямой эфир, поэтому артистка решила показать его публике отдельно. В комментариях подписчики возмутились внешним видом Цымбалюк-Романовской, которая пришла в церковь в дизайнерском платье, с дорогой сумкой и в роскошном шелковом платке. Закрытый наряд, по мнению поклонников, лишь добавил образу пианистки сексуальности. Некоторые сравнили артистку на данном видео с библейской блудницей Марией Египетской, которая впоследствии стала святой.При этом молитва многим показалась неискренней, как сообщает издание “Дни.ру”. Поклонники вспомнили о семейном скандале Виталины Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна.