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LADA XRay оснастят двигателем от Renault

В общей линейке автомобилей АвтоВАЗа появится модель LADA XRay с новыми коробкой передач и силовой установкой. Транспорт выйдет на рынок с мотором от Renault.
LADA XRay оснастят двигателем от Renault

Как сообщили представители компании, появление в серии автомобиля с такими особенностями также будет зависеть и от спроса со стороны клиентов. Обзавестись агрегатом на 1,6 литра может версия XRay Cross, по описанию которая функционирует с тремя двигателями, совместным с механической коробкой передач 1,6-литровым мотором, аппаратом на 1,8 литра с «автоматом» и аналогичным прибором, но в паре с «механикой».
Ранее состоялся процесс сертификации LADA XRay, оснащенной двигателем на 1,6 литра от Renault H4M. Модель уже совсем скоро можно будет купить на отечественном рынке.

В РФ кросс появился осенью минувшего года. С той поры его реализуют с «атмосферником» со 122 лошадиными силами.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:59

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