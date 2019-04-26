LADA XRay оснастят двигателем от Renault





Как сообщили представители компании, появление в серии автомобиля с такими особенностями также будет зависеть и от спроса со стороны клиентов. Обзавестись агрегатом на 1,6 литра может версия XRay Cross, по описанию которая функционирует с тремя двигателями, совместным с механической коробкой передач 1,6-литровым мотором, аппаратом на 1,8 литра с «автоматом» и аналогичным прибором, но в паре с «механикой».Ранее состоялся процесс сертификации LADA XRay, оснащенной двигателем на 1,6 литра от Renault H4M. Модель уже совсем скоро можно будет купить на отечественном рынке.В РФ кросс появился осенью минувшего года. С той поры его реализуют с «атмосферником» со 122 лошадиными силами.