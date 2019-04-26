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Ученые пытаются найти причины слишком быстрого расширения Вселенной

Американские ученые зафиксировали скорость разрешения Вселенной, и она оказалось быстрее ожидаемых результатов на 9%. Специалисты не знают, как объяснить такое большое расхождения в расчетах и предполагают, что им пора создавать новую физику.
Ученые пытаются найти причины слишком быстрого расширения Вселенной

Об этом рассказал нобелевский лауреат Адам Рисс. По его словам, с помощью нового метода DASH и телескопа Хаблл ученые получили доступ к более точным показателям скорости движения галактик, а следовательно – расширения Вселенной. Оказалось, что этот процесс происходит куда быстрее, чем было принято считать. Расхождение в расчетах составило 9%, хотя оно не должно превышать статистическую погрешность.

Американские ученые отмечают, на данный момент у них нет никаких объяснений, почему так происходит. Они предполагают, что дело в пробелах научных знаний в данной области, не способных в полной мере предсказать процесс расширения Вселенной. Способы преодоления этих расхождений между расчетными показателями и действительными существуют разные – от более углубленного изучения вопросов темной материи и темной энергии до разработки совершенно новой физики, способной описать всю Вселенную. Сам Адам Рисс считает, что произойдут оба варианта сразу, просто первый плавно перейдет во второй.
Ученые пытаются найти причины слишком быстрого расширения Вселенной

До тех пор ученые будут продолжать фиксировать скорость расширения Вселенной и пытаться решить имеющиеся расхождения с помощью корректировок физико-математических моделей.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:57

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