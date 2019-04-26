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Ученые: Более успешными для женщин оказались незаинтересованные в сексе мужчины

Проявление мужчинами незаинтересованности в сексе привлекает к ним женщин. Последние знакомятся с такими гораздо чаще, чем в остальных случаях, уверяют ученые.
Ученые: Более успешными для женщин оказались незаинтересованные в сексе мужчины

Изучение женского поведения продемонстрировало, что пытающиеся их добиться мужчины достигают желаемого реже, чем незаинтересованные в интиме представители сильного пола. Ученые из Университета естественных и технических наук Норвегии считают, что так происходит из-за оказания большого объема внимания человеком, а это позволяет даме оценить привлекательность потенциального кавалера, при этом чрезмерное нетерпение отталкивает. Обычно женщины проводят границы случайных встреч, так как они менее всего первоначально заинтересованы в сексе.

Скандинавские психологи указывают на экономическую составляющую в этом вопросе, потому что дело касается спроса и предложения. Наиболее успешные и востребованные лица не являются доступными. При этом самым заметным предиктором того, завершали ли парни знакомство интимом, являлось количество партнеров, с которыми они вступали в сексуальную связь ранее. Поэтому не вызывает удивления выбор девушек в пользу мужчин, считающихся для них особо сексуальными.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:55

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