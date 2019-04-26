Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба

Звезда 90-х Алена Апина радует поклонников своим творчеством и в 54 года не стесняется демонстрировать свою фигуру. Во время недавнего отдыха в Испании певица опубликовала в профиле в соцсети фотографию, для которой позирует в белой рубашке, оголяя ноги. На этот раз знаменитость решила показать поклонникам соблазнительные формы, выбрав для выступления кожаные леггинсы и полупрозрачную блузку с глубоким декольте. В таком виде артистка появилась на открытии клуба “Москва” в Санкт-Петербурге.Большинство поклонников певицы в комментариях похвалили фигуру звезды, заметив, что она находится в отличной форме.