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Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба

Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену. На публике 54-летняя звезда появилась в полупрозрачной блузке с глубоким декольте, а снимок с концерта обнародовала на просторах Instagram.
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба

Звезда 90-х Алена Апина радует поклонников своим творчеством и в 54 года не стесняется демонстрировать свою фигуру. Во время недавнего отдыха в Испании певица опубликовала в профиле в соцсети фотографию, для которой позирует в белой рубашке, оголяя ноги. На этот раз знаменитость решила показать поклонникам соблазнительные формы, выбрав для выступления кожаные леггинсы и полупрозрачную блузку с глубоким декольте. В таком виде артистка появилась на открытии клуба “Москва” в Санкт-Петербурге.

Большинство поклонников певицы в комментариях похвалили фигуру звезды, заметив, что она находится в отличной форме.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:32

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