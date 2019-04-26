Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену. На публике 54-летняя звезда появилась в полупрозрачной блузке с глубоким декольте, а снимок с концерта обнародовала на просторах Instagram.
Звезда 90-х Алена Апина радует поклонников своим творчеством и в 54 года не стесняется демонстрировать свою фигуру. Во время недавнего отдыха в Испании певица опубликовала в профиле в соцсети фотографию, для которой позирует в белой рубашке, оголяя ноги. На этот раз знаменитость решила показать поклонникам соблазнительные формы, выбрав для выступления кожаные леггинсы и полупрозрачную блузку с глубоким декольте. В таком виде артистка появилась на открытии клуба “Москва” в Санкт-Петербурге.
Большинство поклонников певицы в комментариях похвалили фигуру звезды, заметив, что она находится в отличной форме.
Звезда 90-х Алена Апина радует поклонников своим творчеством и в 54 года не стесняется демонстрировать свою фигуру. Во время недавнего отдыха в Испании певица опубликовала в профиле в соцсети фотографию, для которой позирует в белой рубашке, оголяя ноги. На этот раз знаменитость решила показать поклонникам соблазнительные формы, выбрав для выступления кожаные леггинсы и полупрозрачную блузку с глубоким декольте. В таком виде артистка появилась на открытии клуба “Москва” в Санкт-Петербурге.
Большинство поклонников певицы в комментариях похвалили фигуру звезды, заметив, что она находится в отличной форме.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:32