Обнародован рендер смартфона Huawei P Smart Z с выдвижной камерой





Аппарат выйдет с 6,6-дюймовым экраном, процессором Kirin 710, 4 Гб оперативной и 64 Гб внедренной памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч. На обратной стороне Huawei P Smart Z появится двойная основная камера 16 Мп+2 Мп и сканер отпечатков пальцев. Стоимость такой новинки от китайского производителя составит около 210 евро. Аналитики не считают, что смартфон станут продавать по высокой цене, потому как по ряду особенностей он схож с версией P Smart.Всплывающая камера станет главной «фишкой» новинки. Известно также, что он выйдет с «операционкой» Android 9.0 Pie.