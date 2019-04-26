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Обнародован рендер смартфона Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

В Интернете появились данные о новом смартфоне Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой. Также доступен первый рендер гаджета.
Обнародован рендер смартфона Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Аппарат выйдет с 6,6-дюймовым экраном, процессором Kirin 710, 4 Гб оперативной и 64 Гб внедренной памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч. На обратной стороне Huawei P Smart Z появится двойная основная камера 16 Мп+2 Мп и сканер отпечатков пальцев. Стоимость такой новинки от китайского производителя составит около 210 евро. Аналитики не считают, что смартфон станут продавать по высокой цене, потому как по ряду особенностей он схож с версией P Smart.

Всплывающая камера станет главной «фишкой» новинки. Известно также, что он выйдет с «операционкой» Android 9.0 Pie.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:16

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