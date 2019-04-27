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Fortsense выпустила сканер отпечатков пальцев для ЖК-дисплеев

Fortsense разработала первый в мире дактилоскопический сканер для экранов LCD. На данный момент подоконные датчики отпечатков пальцев используются только с OLED-технологией.
Fortsense выпустила сканер отпечатков пальцев для ЖК-дисплеев

Пока лишь флагманские аппараты могут похвастаться наличием подэкранного дактилоскопа, но вскоре данная технология появится в дешевом сегменте. OLED-экраны подходят для этой цели, поскольку пропускают свет, использующийся для захвата отпечатка пальца. Более дешевый LCD не предоставляет такой возможности, но благодаря компании Fortsense это ограничение вскоре не будет существовать.

Разработчики Fortsense использовали улучшенную оптическую схему, пуская в ход модифицированную панель с подсветкой. Во время разработки использовалась система ИИ, которая создала алгоритм оптимизации и оперативного считывания отпечатка на LCD. Скорость и итоговая точность идентификации совпадает с традиционными сканерами. Новинка сможет похвастаться маленькой ценой, а также будет применяться в широкой области. Производители получат возможность выпускать дешевые смартфоны с подэкранным датчиком уже в следующем году.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:23

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