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В Калининградской области развернули мощный комплекс РЭБ “Мурманск-БН”

В Калининградской области разворачивается отечественный комплекс РЭБ “Мурманск-БН”, не имеющий аналогов во всем мире. Первые машины, которым под силу подавлять каналы связи, охватывая радиус до 8 тыс. км, уже были переданы на вооружение Балтийского флота.
В Калининградской области развернули мощный комплекс РЭБ “Мурманск-БН”

“Мурманск-БН” будет использоваться служащими 841-го центра РЭБ Балтийского флота. Мощность современной техники помогает лишить связи корабли, самолеты, БПЛА и боевые войска штаба противника. В прошлом году новинку использовали в прошедших на Балтфлоте учениях. В походном состоянии аппаратура указанного размещается на семи большегрузах. “Мурманск-БН” состоит из мощных телескопических антенн-мачт, а также низкочастотных растяжек. При функционировании в автоматическом режиме комплекс осуществляет сбор данных сигналов, а после определяет тип и мощность помех для подавления.

Как отметил эксперт Антон Лавров, “Мурманск-БН” работает также на оперативно-стратегической глубине. Работа системы будет направлена прежде всего на разведку, а также контроль линий связи принадлежащих противнику авиационных и корабельных группировок.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:43

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